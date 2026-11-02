Netanyahu cerca governo ampio ma Ràam resta fuori dalle trattative

Il premier israeliano esclude la Lista Condivita ma punta al Likud. Meloni valuta rischio repubblicano USA. Analisi scenari politici.

Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu ha pubblicato una dichiarazione chiara su X, affermando che il pubblico in Israele desidera un governo che non dipenda dalla Ràam o dalla Lista Condivisa. Questi partiti vengono descritti come sostenitori del terrorismo e negazionisti dell'esistenza dello Stato ebraico, rendendoli intollerabili per la coalizione attuale. La comunicazione mira a definire i confini ideologici della futura amministrazione nazionale.

Esclusione totale dei partiti arabofoni

Fin dal primo giorno della fase di consultazione, la mano di Netanyahu è stata tesa verso la formazione di un governo nazionale ampio, ma con parametri rigidi. La maggioranza chiara nel pubblico ebraico ha scelto il Likud come partito più grande e ha votato per lui come primo ministro per guidare il prossimo governo. L'obiettivo dichiarato è creare una coalizione con ogni partito che lo desideri, a patto che non sostenga il terrorismo. Questa condizione rappresenta un muro invalicabile per le forze politiche arabe del Knesset.

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Scenari per la successione politica

Quattro scenari distinti si delineano per la composizione del futuro esecutivo israeliano. I partiti dell'opposizione hanno indicato Roni Eisenkot come possibile figura di primo ministro, creando una divergenza significativa rispetto alle aspirazioni del Likud. Mentre Netanyahu cerca dialoghi, l'opposizione costruisce narrative alternative focalizzate su figure militari o tecnocratiche. La competizione per la guida dello Stato si intensifica man mano che le scadenze elettorali si avvicinano, con ogni fazione che cerca di consolidare il proprio elettorato di base.

Posizioni internazionali e governo Meloni

In Italia, Giorgia Meloni si tiene alla larga da Donald Trump alla vigilia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Nel governo italiano, il presidente americano viene definito imprevedibile e inaffidabile, generando preoccupazioni strategiche a Palazzo Chigi. Nessun endorsement è stato rilasciato nemmeno da Matteo Salvini, segnalando un distacco politico netto rispetto alle posizioni repubblicane. La cautela deriva dalla necessità di preservare la stabilità delle relazioni internazionali senza legarsi a figure politiche volatile.

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Conseguenze geopolitiche per l'Italia

A Palazzo Chigi le preoccupazioni riguardano soprattutto le conseguenze di un'eventuale sconfitta repubblicana, con impatti diretti su diverse aree chiave. I temi che destano maggiore allarme includono la stabilità della Nato, il supporto all'Ucraina, il rischio di una nuova escalation in Iran e la volatilità dei prezzi dell'energia. In FdI c'è già chi guarda al dopo, preparando strategie di adattamento per scenari in cui il sostegno americano ai tradizionali alleati europei potrebbe indebolirsi. La diplomazia italiana cerca di bilanciare le alleanze esistenti con le incertezze del nuovo ciclo elettorale transatlantico.

Valutazione dei rischi economici e di sicurezza

La stabilità del Medio Oriente influisce direttamente sui mercati energetici globali, rendendo cruciale la posizione di Netanyahu riguardo alla Ràam. L'esclusione dei partiti arabofoni è vista come una misura di sicurezza nazionale, ma potrebbe isolare Israele diplomaticamente. Allo stesso tempo, l'instabilità politica negli USA crea un vuoto di leadership che l'Europa deve gestire autonomamente. La posizione di Meloni riflette una reale analisi dei costi e benefici delle alleanze transatlantiche nel breve e lungo periodo.