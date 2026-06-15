Netanyahu e Trump si scontrano sulla guerra contro l'Iran

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono scontrati sulla guerra contro l'Iran, con entrambi i leader che non hanno raggiunto i loro obiettivi. La guerra è stata combattuta insieme da Netanyahu e Trump, che speravano di rovesciare i leader religiosi iraniani e di rafforzare Netanyahu prima delle elezioni in Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono scontrati sulla guerra contro l'Iran, con entrambi i leader che non hanno raggiunto i loro obiettivi.

La guerra è stata combattuta insieme da Netanyahu e Trump, che speravano di rovesciare i leader religiosi iraniani e di rafforzare Netanyahu prima delle elezioni in Israele. Tuttavia, Netanyahu si trova ora in un conflitto con Trump, poiché il presidente degli Stati Uniti cerca di uscire dalla guerra e di risolvere le preoccupazioni israeliane. Le operazioni militari israeliane sono attualmente legate a quelle libanesi, con Netanyahu che si trova in una situazione critica per le elezioni imminenti.

I funzionari israeliani sono stati cauti nella loro reazione pubblica, ma in privato sono stati molto critici della guerra e dei suoi risultati. Secondo un funzionario senior israeliano, l'accordo è 'terribile per Israele' e non c'è nessuno nel governo israeliano che lo consideri diversamente. Washington ha detto che nei prossimi 60 giorni, quando sarà in atto il cessate il fuoco, negozierà i termini finali che affronteranno le preoccupazioni degli Stati Uniti e di Israele, specialmente riguardo al programma nucleare iraniano.

Tuttavia, i funzionari israeliani hanno detto a Reuters che pensano che il periodo di negoziazione sotto l'accordo sarà probabilmente esteso, legando le mani di Israele dall'azione militare, mentre le sue preoccupazioni rimangono irrisolte. Netanyahu e Trump si sono scontrati ripetutamente sulla rifiutazione di Israele di limitare la sua ricerca di Hezbollah in Libano, dove una cessazione delle ostilità è una richiesta chiave dell'Iran.

Allo scoppio della guerra, Trump ha descritto Netanyahu come 'pazzo' in una chiamata telefonica arrabbiata, ordinandogli di non colpire Beirut mentre gli Stati Uniti cercavano un accordo con l'Iran. Netanyahu ha annullato gli attacchi quel giorno, ma ha colpito i sobborghi meridionali di Beirut una settimana dopo, provocando attacchi missilistici iraniani su Israele e una pubblica riprensione di entrambi i leader da parte di Trump.

Alcune ore prima che gli Stati Uniti e l'Iran annunciassero il loro accordo interinale, Israele ha colpito di nuovo la capitale libanese, dopo che erano stati lanciati razzi contro Israele da Libano, con Trump che li ha descritti come 'piccoli e insignificanti'. Netanyahu, di fronte alle elezioni autunnali che è proiettato a perdere, potrebbe essere più disposto a sfidare Trump, poiché si trova a contendere con un pubblico israeliano che gli sondaggi di opinione mostrano essere crescentemente scettico sulla fedeltà del presidente degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele





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