Netanyahu e Eisenkot avviano trattative per un governo di unità nazionale con premier a rotazione. Nel frattempo, l'Iran chiude lo Stretto di Hormuz e intensifica gli scontri nel Medio Oriente.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader del partito Yashar Gadi Eisenkot stanno per avviare negoziati diretti sulla formazione di un governo di unità nazionale. L'incontro è programmato per domani mattina alle 10 a Herzliya, con l'obiettivo di definire una struttura di governo con premier a rotazione. Questa mossa politica arriva in un contesto regionale estremamente teso, caratterizzato da un escalated conflitto tra Israele e Iran.

Negoziati politici e leadership rotativa

Eisenkot ha respinto l'invito di Netanyahu a un confronto generico, chiedendo instead negoziati accelerati sulle linee guida fondamentali. Il leader di Yashar ha invitato il premier uscente e il suo team all'Hotel Dan Acadia di Herzliya per discutere basandosi su una proposta dettagliata inviata la settimana scorsa. Eisenkot ha sottolineato che la disponibilità a valutare la serietà delle richieste dipende da un'azione concreta entro le prossime 24 ore. La proposta include l'accettazione che Gadi Eisenkot diventi premier per primo, seguito da Netanyahu come primo ministro supplente.

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Escalation militare e blocco dello Stretto di Hormuz

Parallelamente agli sviluppi politici interni, la tensione militare nel Medio Oriente ha raggiunto livelli critici con azioni dirette da parte dell'Iran. Teheran ha risposto ai precedenti attacchi israeliani e americani colpendo Israele, le basi statunitensi nel Golfo e i Paesi che le ospitano. Una delle mosse più significative è stato il blocco dello Stretto di Hormuz, una vitale arteria commerciale globale. Le forze armate iraniane hanno annunciato di aver abbattuto un drone da ricognizione nemico mentre sorvolava lo stretto. Questa azione si inserisce in una serie di operazioni di difesa aerea condotte da Teheran contro velivoli considerati ostili.

Controlli navali e incidenti marittimi

La marina militare iraniana ha dichiarato che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato una mina navale a est dello Stretto di Hormuz. Secondo il comunicato diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Mehr, tre petroliere erano entrate in una zona a traffico limitato in violazione delle norme. L'urto con la mina ha provocato un incendio a bordo della nave colpita. Di conseguenza, le altre due petroliere hanno modificato la loro rotta e sono tornate verso il Golfo Persico. vertici dell'esercito di Teheran, come il contrammiraglio Habibollah Sayyari, hanno ribadito la volontà di mantenere il controllo dello stretto, definendolo uno strumento per spezzare la resistenza del nemico.

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Uso di tecnologie satellitari negli scontri

Emerge inoltre l'impiego di tecnologie commerciali in ambito militare, con segnalazioni sull'uso dei servizi satellitari Starlink di SpaceX, guidata da Elon Musk, da parte dell'Iran. Secondo fonti interne all'azienda, nella prima settimana di marzo l'Iran avrebbe sfruttato Starlink per condurre attacchi contro gli Stati Uniti. Elon Musk avrebbe scoperto due utilizzi non autorizzati del suo servizio internet satellitare durante la campagna tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Parallelamente, l'esercito statunitense utilizzava droni kamikaze con la versione militare di Starlink, chiamata Starshield, impiegando pacchetti più economici destinati alle operazioni terrestri.

Conflitto israeliano-palestinese e vittime civili

Il conflitto continua anche nella Cisgiordania occupata, dove le forze israeliane hanno ucciso un uomo palestinese durante un raid. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che Hikmat Mohammed Faraj, 57 anni, è stato ucciso dal fuoco israeliano nel villaggio di Madama, a sud di Nablus. Faraj è stato colpito al petto ed è deceduto in un ospedale di Nablus. Il presidente del consiglio comunale di Madama, Rami Nassar, ha affermato che le truppe israeliane hanno sparato a Faraj durante un raid nella sua abitazione. Sono state riportate anche aggressioni fisiche contro la moglie, la figlia e la nuora di Faraj.

Il bilancio complessivo del conflitto rimane drammatico, con almeno 1.400 palestinesi uccisi a Gaza. Questo numero si somma alle vittime dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che aveva causato 1.200 morti israeliani e oltre 200 rapiti. L'attivazione di Hezbollah in Libano e i blocchi strategici nell'Oceano Indiano indicano che la regione è entrata in una fase di destabilizzazione prolungata, con ripercussioni globali su trasporti ed economia energetica.