Netanyahu ed Eisenkot si incontrano a Tel Aviv per formare un governo di unità. Il premier offre la carica a rotazione, ma permangono分歧 su sicurezza e Iran.

Benjamin Netanyahu ha annunciato pubblicamente la sua disponibilità a condividere la guida del governo israeliano con Gadi Eisenkot, proponendo un sistema di rotazione della carica di primo ministro in un esecutivo di unità nazionale. La proposta, diffusa sul social network X Sabato, mira a evitare l'esclusione del primo ministro dalla prossima coalizione di governo dopo le recenti elezioni politiche. Eisenkot ha risposto positivamente all'iniziativa, affermando di essere pronto a verificare la serietà della proposta di unità nelle prossime 24 ore, chiedendo l'apertura immediata di un negoziato accelerato con il leader del Likud.

Negoziati immediati e condizioni di sicurezza

Gadi Eisenkot ha espresso la sua disponibilità a valutare l'accordo entro un giorno, citando una proposta dettagliata ricevuta da Netanyahu la domenica precedente che non ha ancora ottenuto risposta ufficiale. I due leader hanno concordato di incontrarsi Domenica mattina alle 10:00 ora locale alla base militare Kirya di Tel Aviv, sede delle Forze di Difesa Israeliane. L'incontro, inizialmente previsto a Herzliya, è stato spostato per consentire un briefing preliminare sulla sicurezza nazionale, con un focus specifico sulla minaccia rappresentata dall'Iran. Durante la riunione, saranno discussi i dettagli operativi della formazione del governo di unità e le dinamiche di potere tra le fazioni politiche.

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Divergenze sulla leadership e priorità strategiche

Nonostante l'annuncio di Netanyahu, emergono significativi punti di attrito tra i due attori politici principali. Il leader del Likud ha sottolineato che il suo partito è la forza politica più grande del Paese, avendo ottenuto 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot, sostenendo che spetti a lui guidare il governo o assumere la carica per primo nella rotazione. Tuttavia, le trattative sono bloccate sulla questione della sicurezza: Netanyahu avrebbe richiesto di rimanere primo ministro per un periodo imprecisato all'inizio del mandato per supervisionare eventuali crisi legate all'Iran. Eisenkot ha respinto categoricamente questa condizione, insistendo sul rispetto degli accordi di rotazione stabiliti. Inoltre, Naftali Bennett del partito B'Yachad, unico altro leader del blocco di Eisenkot, continua a spingere per un governo di unità con il Likud, mentre i team negoziali di Yashar e B'Yachad si incontrano separatamente per allineare le posizioni.

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Contesto regionale e implicazioni militari

La tensione interna alla politica israeliana si inserisce in un contesto regionale più ampio che vede il Paese sotto pressione per le crescenti minacce iraniane. Le forze armate pakistane hanno annunciato l'invio di truppe in Arabia Saudita per rafforzare le difese contro gli attacchi delle milizie houthi yemenite filo-iraniane, seguendo l'accordo di mutua difesa strategica firmato quattordici mesi fa. Questa dinamica regionale influenza direttamente le negoziazioni israeliane, dato che la gestione della minaccia iraniana è il principale argine richiesto da Netanyahu per mantenere il controllo. Parallelamente, un drone statunitense ha colpito un peschereccio nello Stretto di Hormuz, causando un disperso e due feriti, evidenziando la volatilità delle acque internazionali e l'escalation delle tensioni tra le potenze occidentali e l'asse iraniano. Questi eventi esterni potrebbero condizionare la durata e la stabilità di qualsiasi accordo di governo a Tel Aviv.