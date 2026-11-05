Netanyahu indebolito: Eisenkot favorito per formare governo Israele

Dopo le elezioni del 27 ottobre 2026, Netanyahu perde il supporto ultra-ortodosso mentre Eisenkot ottiene l'appoggio arabo. Herzog deve scegliere entro l'11 novembre chi formare il governo in un paese diviso.

Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar e ex capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, sta raccogliendo sostegno politico chiave nelle trattative post-elettorali, mentre la posizione di Benjamin Netanyahu si sta indebolendo. In una svolta decisiva per la formazione del nuovo governo israeliano, Eisenkot ha ottenuto l'approvazione di un partito guidato da arabi israeliani, segnando un distacco importante rispetto al premier uscente. Questa dinamica è emersa giovedì, 5 novembre, durante la fase cruciale in cui il Presidente Isaac Herzog sta valutando i candidati per incaricare la formazione della coalizione di governo. La mossa di Eisenkot contrasta con il silenzio di un importante alleato storico di Netanyahu, creando un vuoto di supporto che il premier affronta con difficoltà crescenti.

Dettagli chiave sulle coalizioni governative

Le elezioni generali tenutesi il 27 ottobre 2026 si sono concluse in un deadlock parlamentare, senza alcun candidato che garantisse una maggioranza chiara nella Knesset da 120 seggi. Il Partito Likud di Benjamin Netanyahu ha vinto il maggior numero di seggi tra i singoli partiti, ottenendo 27 posti, ma la sua più ampia coalizione religioso-nazionalista ha totalizzato solo 53 seggi. Questa cifra è stata insufficiente per garantire la governabilità, segnando un netto calo rispetto alle aspettative di maggioranza assoluta.

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Al contrario, la coalizione di Eisenkot, che comprende quattro partiti guidati da ebrei che spaziano dal centro-sinistra alla destra, ha totalizzato 48 seggi. Nonostante i sondaggi pre-elettorali indicassero una corsa molto stretta, questa somma non era sufficiente per superare la coalizione di Netanyahu. Tuttavia, il supporto ricevuto da un partito arabo ha alterato significativamente il calcolo politico, poiché i partiti arabi rappresentano una forza elettorale consolidata e in crescita. Due partiti che rappresentano la minoranza araba israeliana hanno vinto un senza precedenti 19 seggi, dimostrando il peso demografico e politico crescente di questa fascia di elettori.

Posizioni degli stakeholder e alleanze contrastanti

Il supporto di United Torah Judaism, uno dei due principali partiti che rappresentano gli elettori ebrei ultra-ortodossi, ha subito un colpo significativo quando si è rifiutato di raccomandare alcun candidato per formare il governo. Questo partito è stato un alleato storico e costante di Netanyahu nelle coalizioni passate, e la sua decisione di non schierarsi crea un vuoto critico nelle trattative. La mancanza di endorsement da parte di questa forza religiosa influisce direttamente sulla capacità di Netanyahu di assemblare una maggioranza stabile, costringendolo a cercare alternative in un panorama frammentato.

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Dall'altra parte, Gadi Eisenkot, pur avendo finora escluso la formazione di un governo con i due partiti guidati da arabi, ha ricevuto un endorsement formale da uno di essi. L'altro partito arabo si attendeva di rilasciare un statement simile più tardi nella giornata di giovedì. Questa inversione di rotta è significativa, poiché Eisenkot aveva mantenuto una linea dura contro la collaborazione con i partiti arabi, ma il sostegno politico ricevuto potrebbe renderlo il candidato con le migliori probabilità di successo, secondo l'analisi del Presidente Herzog. La posizione di Netanyahu rimane solida sul rifiuto di collaborare con le formazioni arabe, isolandolo ulteriormente.

Impatto reale e prossimi passi nella formazione del governo

Il Presidente Isaac Herzog è impegnato in consultazioni dettagliate con i partiti più piccoli per valutare chi ha la migliore opportunità di rompere il deadlock in un paese profondamente diviso. Herzog ha incontrato le fazioni minori mercoledì e pianifica ulteriori incontri con i partiti in ordine crescente di dimensione, culminando con gli incontri con Yashar di Eisenkot e Likud di Netanyahu. Gli incontri con i due principali candidati sono previsti per la notte di giovedì, 5 novembre, presso la residenza del Presidente a Gerusalemme. Herzog ha dichiarato che ogni persona ragionevole deve considerare le sfide di sicurezza e diplomatiche, nonché le divisioni interne, prima di prendere una decisione così importante.

Netanyahu rimane Primo Ministro in un governo ad interim fino alla formazione di una nuova coalizione o fino a nuove elezioni, che devono essere tenute se nessun candidato ha successo. Herzog ha una scadenza stringente per prendere una decisione entro l'11 novembre. Nel frattempo, Netanyahu ha cercato di mettere in discussione i risultati delle elezioni citando un'inchiesta degli ufficiali elettorali su possibili manomissioni, accusando i partiti guidati da arabi di aver rubato il voto. Tuttavia, il Comitato Elettorale Centrale ha dichiarato mercoledì che l'integrità delle elezioni non era stata compromessa, respingendo le accuse di tentativi di minare i risultati da parte di Netanyahu e dei suoi alleati. Questa situazione giuridica e politica continua a definire il percorso verso la formazione del nuovo governo.