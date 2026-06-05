Netanyahu non sottopone il cessate il fuoco con il Libano ai ministri per l'approvazione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha sottoposto ai suoi ministri, per l'approvazione, il cessate il fuoco con il Libano. Lo riferisce il quotidiano Yedioth Ahronoth, dopo una riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi ieri sera.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha sottoposto ai suoi ministri, per l'approvazione, il cessate il fuoco con il Libano . Lo riferisce il quotidiano Yedioth Ahronoth, dopo una riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi ieri sera.

Al momento non esiste alcun accordo. Hezbollah vi si oppone e, di conseguenza, non prendo alcuna decisione, avrebbe dichiarato Netanyahu durante la riunione, mentre diversi ministri si sono opposti a una tregua, soprattutto dopo l'annuncio della morte di un altro soldato ucciso nel sud del Libano. Se Hezbollah darà il suo consenso, vi sottoporrò il cessate il fuoco per l'approvazione, avrebbe aggiunto il primo ministro israeliano.

Tra le posizioni più dure emerse durante la riunione del gabinetto, sono state quelle dei ministri di estrema destra Itamar Ben-Gvir, che ha invitato Netanyahu a recarsi a Washington per sostenere la prosecuzione delle operazioni militari, e Orit Strook, ministra degli insediamenti e dei progetti nazionali, secondo la quale sarebbe necessario modificare il confine. Hezbollah ha riferito poco fa di aver teso nelle ultime ore due distinti agguati ai militari israeliani nel sud del Libano.

I due comunicati del partito armato libanese citano, rispettivamente, un agguato a Wadi Hujeir sul fiume Litani e uno a Ghanduriye, pochi chilometri a nord del fiume. Entrambe le località sono nel distretto di Bint Jbeil. Secondo le fonti locali, gli scontri di terra sono avvenuti mentre le truppe israeliane tentano di ampliare il raggio della loro invasione nel settore centrale dell'offensiva.

Hezbollah afferma che le forze occupanti sono state colpite da razzi, che avrebbero obbligato le forze nemiche a ripiegare verso sud. Sale a 12 uccisi in poche ore il bilancio delle persone uccise in Libano in raid israeliani secondo il ministero della sanità di Beirut. L'agenzia governativa di notizie Nna riferisce che ai 7 uccisi nella notte nella città costiera di Tiro si aggiungono 5 uccisi, tre dei quali a Jwaya, uno a Kfardunin e uno a Burj Qalawiye.

Fuga di massa da Anqun, cittadina libanese del distretto di Sidone, dopo un ordine israeliano di sfollamento forzato: fonti locali e media libanesi mostrano video verificati di lunghe colonne di auto, con a bordo intere famiglie, in uscita dal centro abitato verso Sidone, circa 40 chilometri a sud di Beirut. Ad Anqun erano già ospitate circa 2.500 persone sfollate da altre località del sud del Libano.

Nelle ultime ore, secondo le stesse fonti, bombardamenti israeliani hanno colpito Jibshit, nella regione di Nabatiye, e Kfardunin, nel distretto di Bint Jbeil. I nuovi sfollamenti forzati imposti da Israele ai civili libanesi confermano l'allargamento della pressione militare nel sud del Libano, dove migliaia di persone continuano a spostarsi da un villaggio all'altro, inseguendo aree considerate di volta in volta meno esposte ai raid.

Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medioriente, per facilitare le operazioni contro Teheran. Lo riferisce la Cnn, citando quattro fonti a conoscenza dei fatti.

Secondo due fonti, le forze operavano da diverse località nell'Azerbaigian meridionale, adiacenti al confine settentrionale con l'Iran e, nel punto più vicino, a soli 96 chilometri circa dalla città iraniana di Tabriz, che Israele aveva colpito durante la guerra. Secondo le altre due fonti, unità speciali di commando sono state dispiegate nella zona e hanno condotto missioni di raccolta informazioni e operazioni con droni, fornendo a Israele un punto strategico privilegiato per sorvegliare il nord dell'Iran durante la guerra.

Secondo una delle fonti, l'operazione in Azerbaigian ha coinvolto diverse decine di soldati, tra cui membri delle forze speciali israeliane, delle forze d'élite di elisoccorso e soccorso e personale del Mossad. Respingiamo fermamente le accuse infondate riguardanti il presunto utilizzo del territorio azero per operazioni contro paesi terzi, ha commentato alla Cnn un portavoce dell'ambasciata azera negli Stati Uniti.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) non è stata in grado di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra dello scorso giugno. È quanto si legge in un rapporto riservato dell'agenzia distribuito agli Stati membri e visionato da Associated Press. L'Aiea ha riferito di non poter fornire alcuna informazione sulle attuali dimensioni, composizione o ubicazione delle scorte di uranio arricchito in Iran, né stabilire se l'Iran abbia sospeso tutte le attività legate all'arricchimento





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