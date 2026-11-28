Benjamin Netanyahu si offre di ricoprire il secondo posto in un governo guidato da Gadi Eisenkot, segno di crescente pressione politica post-elezioni del 27 ottobre 2026.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato sabato la sua disponibilità a cedere il controllo governativo a Gadi Eisenkot, aprendo la strada a un potenziale governo di unità nazionale guidato inizialmente dall'ex capo dello stato maggiore. Questa mossa strategica nasce nel contesto delle tensioni politiche successive alle elezioni parlamentari inconcludenti del 27 ottobre 2026, che hanno creato un vuoto di potere significativo nel paese.

Dettagli Core e Meccanismo Accordo Rotazione

Netanyahu ha dichiarato esplicitamente di essere pronto a rinunciare al suo ruolo primario all'interno di un esecutivo di coalizione, accettando di ricoprire il secondo posto in un preciso accordo di rotazione con Gadi Eisenkot. Tale offerta è parte di una proposta formale di accordo tra i rispettivi partiti, mirata a stabilizzare la situazione politica nazionale in un momento di critica incertezza istituzionale e potenziale crisi di legittimità.

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L'iniziativa sottolinea la pressione crescente a cui è sottoposto il leader israeliano più longevo in carica, il quale deve rispondere alle dinamiche di mercato politico che vedono Eisenkot consolidare il sostegno di potenziali partner di coalizione. Questi alleati potrebbero fornire la maggioranza necessaria per formare un governo stabile o permettere la creazione di una nuova coalizione di opposizione determinata a estromettere l'attuale primo ministro dall'esecutivo.

Posizioni Stakeholder e Viste Competenti

Gadi Eisenkot è stato formalmente incaricato dal presidente dello stato israeliano di tentare la formazione di un nuovo governo, un mandato ricevuto direttamente dopo i risultati elettorali del 27 ottobre 2026 che non avevano assegnato una chiara via al potere né a lui né a Netanyahu. Questa nomina ufficiale rappresenta un punto di svolta cruciale nel processo di formazione dell'esecutivo, evidenziando il ruolo centrale del capo dello stato nelle crisi politiche.

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Questa settimana, Eisenkot ha firmato accordi di coalizione concreti con due partner politici, uno di orientamento di sinistra e l'altro di destra, le cui adesioni potrebbero avvicinarlo significativamente a una maggioranza governativa solida. Nonostante il progresso diplomatico, un portavoce del partito Yashar di Eisenkot non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento ufficiale, mantenendo un silenzio strategico sui dettagli finali degli accordi in corso.

Netanyahu ha espresso in un comunicato ufficiale la sua convinzione che dovrebbe naturalmente guidare il governo israeliano, ma ha giustificato la sua concessione di potere citando la grandezza della minaccia esistenziale affrontata dal paese. Ha affermato che la sua responsabilità di leader impone di mettere da parte le ambizioni politiche personali di fronte alla possibilità che un governo instabile sia incapace di affrontare questo pericolo nazionale.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La dichiarazione di Netanyahu, avvenuta mentre l'ex capo militare vinceva il supporto di ulteriori potenziali partner, rappresenta il segnale più recente che Eisenkot è vicino alla formazione di una coalizione sostenuta dall'opposizione. Questo sviluppo politico potrebbe modificare radicalmente gli equilibri di potere a Gerusalemme e influire sulla gestione della sicurezza nazionale e delle relazioni internazionali nel breve termine.

La situazione attuale indica che la pressione politica sta costringendo le fazioni rivali verso una forma di compromesso necessario, sebbene le possibilità di un successo duraturo appaiano ancora incerte. La comunità internazionale e gli osservatori politici monitoreranno da vicino i prossimi passi di Eisenkot e la reazione delle forze parlamentari, dato che la finestra temporale per formare un governo stabile si sta riducendo rapidamente dopo il mese di novembre.

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Si prevede che le negoziazioni continuano con urgenza per evitare nuove elezioni premature o un vuoto di potere prolungato, con ogni giorno che passa che aumenta l'instabilità istituzionale. La capacità di Netanyahu e Eisenkot di mantenere la promessa di rotazione del potere diventerà il test fondamentale per la sopravvivenza di questa possibile alleanza di unità nazionale nelle prossime settimane.