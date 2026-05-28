Netanyahu ordina all'esercito di conquistare il 70% di Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver dato ordine all'esercito di conquistare il 70% di Gaza, inizialmente sequestrando il 70% del territorio palestinese. Israele controlla di fatto circa il 64% della piccola Striscia costiera, bombardata fino a ridurla in rovina dall'assalto militare di due anni che ha fatto seguito all'attacco di Hamas del 2023 al sud di Israele.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto giovedì di aver dato ordine all'esercito israeliano di conquistare più Gaza , inizialmente sequestrando il 70% del territorio palestinese, dove la popolazione è già rinchiusa in una minuscola striscia di terra lungo la costa.

Israele controlla di fatto circa il 64% della piccola Striscia costiera, bombardata fino a ridurla in rovina dall'assalto militare di due anni che ha fatto seguito all'attacco di Hamas del 2023 al sud di Israele. In base a una tregua mediata dagli Stati Uniti in ottobre, che non è riuscita a fermare gli attacchi israeliani o a garantire il disarmo di Hamas, le truppe israeliane avrebbero dovuto ritirarsi fino a una





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