Netanyahu ordina l'espansione delle truppe in Libano nonostante il cessate il fuoco

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l'ordine di avanzare ulteriormente in Libano contro Hezbollah, violando di fatto il cessate il fuoco concordato. L'operazione ha portato alla conquista della fortezza medievale di Beaufort e di una cresta strategica, mentre i combattimenti continuano a causare vittime e sfollati.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato domenica di aver ordinato un'espansione dell'operazione militare terrestre in Libano contro il gruppo militante Hezbollah , sostenuto dall'Iran, nonostante il cessate il fuoco concordato più di sei settimane fa.

Questa decisione arriva in un momento in cui il conflitto tra Israele e Hezbollah continua a causare un significativo spostamento di popolazione e distruzioni. Secondo il governo libanese, più di 3.370 persone sono state uccise nel paese, mentre le autorità israeliane riferiscono la perdita di 24 soldati e quattro civili. Decine di migliaia di israeliani nel nord del paese sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa dei continui lanci di razzi e droni da parte di Hezbollah.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver conquistato la fortezza di Beaufort, un sito storico di 900 anni, e una cresta strategica nel sud del Libano, dopo uno dei giorni più intensi di fuoco da parte di Hezbollah verso il nord di Israele dall'inizio del cessate il fuoco di aprile. Questo evento ha portato alla chiusura delle scuole e all'imposizione di restrizioni nelle zone colpite.

Netanyahu ha affermato che l'obiettivo è consolidare il controllo israeliano sulle aree precedentemente sotto il dominio di Hezbollah. Parallelamente, Naftali Bennett, principale sfidante di Netanyahu nelle prossime elezioni, ha chiesto azioni più decise, compresi attacchi contro i sobborghi di Beirut.

L'esercito israeliano ha diffuso un nuovo avviso di evacuazione per i residenti del sud del Libano a sud del fiume Zaharani, mentre le truppe avanzano verso nord, superando il fiume Litani e puntando ora allo Zaharani, a circa 10 chilometri più a nord. Il controllo della cresta di Beaufort fornisce alle forze israeliane un punto di osservazione privilegiato su gran parte del sud del Libano e del nord di Israele, da dove in passato sono partiti attacchi contro aree residenziali israeliane.

Questa è la prima volta dal maggio 2000, quando Israele ritirò le proprie truppe dal sud del Libano dopo 18 anni di occupazione, che il sito viene nuovamente occupato. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che i soldati manterranno la fortezza come parte della zona di sicurezza israeliana nel sud del Libano.

L'operazione, secondo l'esercito, mira a stabilire il controllo sulla cresta di Beaufort e sull'area di Wadi al-Saluki, indebolendo le capacità militari e le infrastrutture di Hezbollah nella regione, dirette dall'Iran. Non sono pervenuti commenti immediati dal Libano o da Hezbollah. Talal Atrissi, professore di sociologia all'Università libanese e analista vicino a Hezbollah, ha osservato che l'esercito israeliano sta raggiungendo i propri obiettivi in Libano.

Le truppe israeliane sono inoltre in azione vicino a Nabatieh, una delle roccaforti principali di Hezbollah nel sud del Libano. Questi sviluppi avvengono mentre i rappresentanti della difesa israeliana e libanesi si incontrano a Washington su invito degli Stati Uniti per un piano di pace mediato dagli USA che preveda il disarmo di Hezbollah. Il 15 maggio, le due parti avevano concordato una proroga del cessate il fuoco di 45 giorni.

Il conflitto è iniziato il 2 marzo, quando Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni verso Israele in solidarietà con l'Iran, portando a un conflitto più ampio che ha visto l'esercito israeliano entrare nel territorio libanese





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