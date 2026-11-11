Netanyahu ordina prontezza d'attacco all'Iran, Eisenkot denuncia rischi

Il Gabinetto di sicurezza israeliano ha ordinato all'Idf di prepararsi a un attacco all'Iran, mentre Gadi Eisenkot denuncia rischi per la democrazia.

Il Gabinetto di sicurezza israeliano guidato dal premier uscente Benjamin Netanyahu ha ordinato all'Idf, le Forze di Difesa Israeliane, di restare in immediata prontezza per un possibile attacco all'Iran. La notizia, riportata dall'emittente Kan, riguarda un organismo che non si riunisce dal 5 ottobre.

Il caso è finito al centro dello scontro politico mentre Gadi Eisenkot, impegnato nel tentativo di formare un nuovo governo, ha intimato a Netanyahu di astenersi dal dispiegare forze di sicurezza in assenza di una minaccia immediata. Secondo Eisenkot, una mossa del genere potrebbe avere conseguenze devastanti per la democrazia israeliana.

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Eisenkot si rivolge alla procuratrice generale Baharav-Miara

Gadi Eisenkot ha contattato la procuratrice generale Gali Baharav-Miara, chiedendole di intervenire per ottenere un aggiornamento periodico sulla situazione della sicurezza. Nella lettera indirizzata a Netanyahu, Eisenkot ha scritto che attivare le forze di sicurezza senza una minaccia diretta e immediata, che non possa essere rimandata, potrebbe danneggiare sia la democrazia sia la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Eisenkot ha inoltre messo in guardia la leadership attuale dal porre i vertici della sicurezza in un grave conflitto costituzionale. Ha anche avvertito che lasciarli nell'incertezza su cosa ci si aspetti da loro e quale sia la giusta linea d'azione sarebbe altrettanto pericoloso.

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Eisenkot ha esortato Netanyahu a permettere ai vertici militari e di sicurezza di adempiere, senza alcun dubbio, al sacro dovere loro affidato.

Netanyahu replica e chiede briefing di intelligence regolari

Netanyahu ha definito la lettera di Eisenkot, leader del partito Yashar, un gesto irresponsabile, perché discute pubblicamente di questioni di sicurezza così delicate. Il premier uscente ha sostenuto che tutte le decisioni del governo sono state dettate esclusivamente da ragioni di sicurezza e in pieno coordinamento con le forze dell'ordine.

Eisenkot, incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare un governo, sostiene di dover ricevere briefing regolari, strutturati e completi. Secondo lo stesso Eisenkot, deve avere accesso alle valutazioni dell'intelligence perché oggi non esiste un leader dell'opposizione riconosciuto dalla legge.

Zamir e lo stallo istituzionale su Iran

Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, il Tenente Generale Eyal Zamir, si sarebbe nuovamente opposto a un'azione militare non specificata che Netanyahu avrebbe voluto intraprendere contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando fonti anonime, che ricordano come Zamir avesse già resistito a una mossa simile alla vigilia delle elezioni.

Secondo la ricostruzione dell'emittente, questo episodio potrebbe rappresentare uno stallo istituzionale già in atto tra governo e vertici militari. Il conflitto riguarda il confine tra le decisioni dell'esecutivo e il ruolo degli apparati di sicurezza nella valutazione di una minaccia.

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Il quadro resta complesso perché le fonti citate da Channel 12 sono anonime e non è stato reso noto un dettaglio ufficiale sull'azione militare ipotizzata. Le dichiarazioni pubbliche di Netanyahu e di Eisenkot, invece, sono documentate e mostrano due visioni opposte sul metodo decisionale.

Effetti sulla democrazia israeliana e prossimi passi

Il nodo immediato riguarda il rispetto delle procedure istituzionali nella gestione dei dossier di sicurezza nazionale. Eisenkot ha chiesto alla procuratrice generale Gali Baharav-Miara di intervenire affinché sia garantito un aggiornamento periodico sulla situazione della sicurezza.

Il testo disponibile non indica una data per una eventuale decisione sull'Iran, né tempi precisi per la formazione del nuovo governo. Restano quindi aperte le questioni sulla comunicazione tra premier e opposizione e sul ruolo dell'intelligence nelle decisioni strategiche.

Per i cittadini israeliani, la questione riguarda la fiducia nelle istituzioni e il controllo parlamentare sulle scelte che possono coinvolgere un conflitto con l'Iran. Il prossimo passo dipenderà dalla risposta della procuratrice generale alla richiesta di Eisenkot e dall'esito del mandato affidato da Herzog.