La proposta di Benjamin Netanyahu di cedere temporaneamente la guida del governo a Gadi Eisenkot non ha trovato accordo. Ecco i dettagli sulle trattative fallite e le reazioni politiche.

Benjamin Netanyahu ha avanzato una proposta storica e inaspettata dichiarandosi pronto a lasciare, almeno temporaneamente, la carica di primo ministro a Gadi Eisenkot. L'iniziativa, resa pubblica sabato sera, mira a risolvere l'impasse politica seguita alle elezioni che non hanno conferito una maggioranza netta al suo blocco né a quello dell'opposizione. Netanyahu ha suggerito un accordo di unità nazionale con una rotazione alla guida del governo, mettendo Eisenkot come primo turno. Una mossa che evidenzia la stretta cerchia politica del leader del Likud, un partito che ha ottenuto circa 250 mila preferenze in più rispetto a Yashar, la formazione di Eisenkot.

Dettagli sulla proposta e fallimento colloqui

Netanyahu ha specificato che, in condizioni normali, il Likud dovrebbe guidare il futuro esecutivo, ma ha sottolineato che la gravità della situazione lo porta a mettere da parte il principio della maggioranza. Accetta che Eisenkot diventi primo ministro per la prima fase del mandato, mentre lui stesso ricoprirebbe la carica di primo ministro supplente. Eisenkot ha accolto l'offerta, dicendo di essere pronto a verificare la serietà della proposta e chiedendo negoziati rapidi su linee guida e politiche concrete. I due si sono incontrati a Tel Aviv questa mattina per circa due ore dopo un aggiornamento sulla sicurezza. Le dichiarazioni successive, però, sono state tutt'altro che trionfali. Fonti vicine a Netanyahu hanno dichiarato a Channel 12 che Eisenkot non sarebbe interessato a un governo di unità nazionale.

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Nodi politici e richieste dell'opposizione

I negoziati tra le delegazioni del Likud e di Yashar sono stati interrotti e non sono stati fissati nuovi incontri. La distanza tra le due posizioni non riguarda soltanto chi siederà per primo alla guida del Paese. Eisenkot ha indicato che il nodo vero è la composizione della coalizione: il Likud dovrebbe accettare di tenere fuori dal governo le forze estremiste. Il generale divenuto politico ha anche ricordato che si discute di riforme sensibili, a cominciare da una legge sulla leva militare universale, una questione particolarmente delicata per i partiti ultraortodossi. C'è poi il tema che Netanyahu ha evitato per anni: un'inchiesta statale sui fallimenti di sicurezza che resero possibile l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Reazioni dei partner e strategia di Lapid

Per l'opposizione è una condizione quasi imprescindibile; per Netanyahu rappresenta una prospettiva politicamente e personalmente esplosiva. Il mandato presidenziale resta saldamente nelle mani di Eisenkot, che dopo le elezioni del 27 ottobre ha ricevuto da Isaac Herzog l'incarico di formare il prossimo governo. In pochi giorni ha siglato accordi di coalizione con Avigdor Liberman, leader di Israel Beytenu, e Yair Golan, capo de I Democratici. Il suo obiettivo dichiarato è annunciare il governo entro il 6 dicembre, senza ricorrere alla proroga di quattordici giorni prevista dalle regole parlamentari. È la formula che Yair Lapid ha indicato come l'unica capace di mettere alla prova la buona fede del premier uscente: prima formare un governo, poi negoziare l'eventuale partecipazione del Likud.

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Divisioni interne e allerta ultraortodossi

Dentro il blocco di Eisenkot le reazioni all'offerta di Netanyahu sono state contrastanti. Naftali Bennett, l'unico leader favorevole a un governo di unità con il Likud, ha accolto la mossa come una decisione corretta, chiedendo però prove concrete. Lapid ha parlato invece di truffa palese, sostenendo che Netanyahu ha già più volte ingannato partner e alleati. Liberman, già prima dell'annuncio, aveva avvertito che la rotazione poteva essere uno stratagemma per guadagnare tempo e forse spingere verso nuove elezioni. Il Likud ha ora spostato l'attenzione sugli ultraortodossi del Giudaismo Unito della Torah, alleati storici di Netanyahu ma attualmente in trattativa con Eisenkot.

Ultime mosse e prossimi passi nella coalizione

Miki Zohar, ministro della Cultura e esponente di rilievo del partito, ha lanciato un monito netto: se decidessero di seguire il leader di Yashar, alla luce della sua condotta impropria, ciò segnerebbe una rottura completa dei legami con la destra. È un avvertimento che rivela la preoccupazione del Likud. Gli ultraortodossi potrebbero infatti diventare il pezzo che consente a Eisenkot di completare la maggioranza, oppure il partner che Netanyahu tenterà di trattenere nel proprio campo. La partita si gioca dunque non soltanto tra il premier uscente e il generale, ma anche intorno a un alleato tradizionale che potrebbe cambiare schieramento. Anche il ministro dell'Istruzione, Yoav Kisch, ha intervenuto sul tema, confermando la complessità della situazione politica attuale.