Benjamin Netanyahu offre la vice premieria a Gadi Eisenkot in un accordo di rotazione. Avigdor Lieberman contesta la mossa come stratagemma per nuove elezioni, mentre Eisenkot avanza verso il giuramento.

Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu sta strutturando una nuova offerta politica che prevede la sua disponibilità a ricoprire la carica di premier nella seconda fase di un accordo di rotazione con Gadi Eisenkot. Questa proposta nasce nel contesto di un possibile governo di unità nazionale, ma riceve forti resistenze sia all'interno della cerchia ristretta di Netanyahu che nel blocco dell'opposizione. L'obiettivo immediato sembra essere quello di prolungare le trattative fino all'ultimo momento utile prima della scadenza del mandato.

Dibattito interno sulla proposta di rotazione

All'interno dell'entourage di Netanyahu esistono opinioni fortemente contrastanti riguardo alla strategia di offrire una premiership di rotazione a Gadi Eisenkot. Alcuni consiglieri vedono nella mossa una possibilità concreta per formare un governo stabile, mentre altri la considerano un'operazione rischiosa. Eisenkot, dal canto suo, mantiene un atteggiamento fortemente scettico verso le proposte avanzate da Bibi. Nonostante il dubbio, il generale è impegnato nei preparativi per il giuramento del nuovo governo entro la prossima settimana, data cruciale che precede la scadenza ufficiale del suo mandato, fissata per il 6 dicembre. Eisenkot ha inoltre valutato la possibilità di richiedere al presidente Herzog una proroga di 14 giorni per garantire maggiore flessibilità negoziale.

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Lieperman denuncia uno stratagemma politico

Il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, si è distinto come uno dei critici più feroci dell'alleanza con Benjamin Netanyahu. Lieberman ha avvertito pubblicamente che l'offerta di una premiership a rotazione avanzata a Eisenkot potrebbe essere soltanto uno stratagemma orchestrato da Netanyahu per ostacolare la formazione di un nuovo governo che escluda il Likud. Sul social media X, Lieberman ha dichiarato che il governo del cambiamento si sta effettivamente formando, ma ha chiarito che la proposta di rotazione è un trucco politico. Secondo la sua analisi, Netanyahu punta a organizzare nuove elezioni e, per questo motivo, prolungherà le trattative per un governo di unità nazionale fino all'ultimo istante utile.

Obiettivi strategici di Netanyahu e reazione del blocco

Avigdor Lieberman sostiene che Netanyahu intenda cercare un pretesto per far fallire le attuali trattative governative, al fine di giustificare lo scioglimento della Knesset e indurre le elezioni anticipate. Il capo di Yisrael Beytenu aggiunge che, anche qualora si riuscisse a formare un governo di unità nazionale con il Likud, Netanyahu cercherebbe comunque di innescare una crisi politica nel giro di pochi mesi. Di fronte a questa situazione, Gadi Eisenkot ha rassicurato i suoi partner di coalizione già acquisiti, ovvero Avigdor Lieberman e Yair Golan, presidente dei Democratici. Eisenkot ha promesso esplicitamente che non tenterà di formare un governo di unità nazionale con Netanyahu senza il loro previo consenso, rafforzando così la posizione negoziale del blocco dell'opposizione.

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Scorciatoie parlamentari e il caso B'Yachad

Uno degli scogli principali per la formazione del nuovo esecutivo arriva da Nafatli Bennett, presidente del partito B'Yachad. Bennett è a favore di un governo di unità nazionale con il Likud, ma secondo alcuni esponenti del blocco del cambiamento, egli intende votare contro un eventuale esecutivo guidato da Eisenkot qualora questo venisse costituito prima che siano state esaurite tutte le trattative con Netanyahu. B'Yachad risulta essere l'unico partito all'interno dello schieramento di Eisenkot a non aver ancora raggiunto un accordo di coalizione con Yashar. In passato, Bennett si era espresso contro la formazione di governi che includessero partiti ultra-ortodossi o arabi, una posizione che potrebbe complicare ulteriormente le alleanze attuali.

Maggiorezza necessaria e alleanze future

Anche includendo B'Yachad di Bennett, il blocco di quattro partiti che fa capo a Gadi Eisenkot conta solo 48 seggi nella Knesset, mentre sono necessari 61 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. Per colmare il divario, Eisenkot potrebbe quindi fare affidamento sul sostegno dei due partiti a guida araba, dei due partiti ultra-ortodossi, o di una combinazione di queste forze politiche. Al momento, l'opzione preferita da Eisenkot sembrerebbe essere una coalizione che includa il partito ultra-ortodosso Ebraismo della Torah Unito e Ra'am, una formazione araba. Bennett ed Eisenkot dovrebbero incontrarsi domani per discutere dell'accoglienza del partito di Bennett nella futura coalizione, un passo decisivo per sbloccare la situazione parlamentare e prevenire eventuali elezioni anticipate.