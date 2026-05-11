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Netanyahu punta a liberare Israele dal sostegno militare americano entro una decade

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Netanyahu punta a liberare Israele dal sostegno militare americano entro una decade
IsraelUnited StatesMilitary Aid
📆5/11/2026 12:16 AM
📰Internazionale
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Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso la sua intenzione di ridurre a zero il sostegno finanziario americano della cooperazione militare entro un decennio, mentre Israele punta a rafforzare i legami con i Paesi del Golfo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu spera di liberare Israele dal sostegno militare degli Stati Uniti entro un decennio mentre il suo Paese spinge per rafforzare i legami con i Paesi del Golfo.

Ha affermato di voler ridurre a zero il sostegno finanziario americano della cooperazione militare e attendere il momento giusto per reimpostare le relazioni finanziarie tra Stati Uniti e Israele. Israele riceve circa 3,8 miliardi di dollari di aiuti militari americani all’anno, e gli Stati Uniti hanno accettato di fornire un totale di 38 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dal 2018 al 2028

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