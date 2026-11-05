Netanyahu sfidanti: alleanze con partiti arabi come strategia politica

Analisi del comportamento elettorale di Benjamin Netanyahu che sfida gli oppositori a formare coalizioni con partiti arabi, ignorando le promesse e i principi politici.

Quattro giorni prima delle elezioni politiche israeliane del 27 ottobre, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione televisiva che ha suscitato reazioni forti, suggerendo che gli oppositori dovrebbero seguire il suo esempio politico. Netanyahu ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ritirare gli aiuti e imporre sanzioni bancarie, affermando che Washington è cambiata e che Israele deve prepararsi a un isolamento economico simile a quello di Corea del Nord, Venezuela, Russia o Iran.

Strategia elettorale e dichiarazioni provocatorie

Questa dichiarazione è stata quasi universalmente condannata, poiché sembrava minacciare di precipitare il paese in una crisi economica profonda. Non è stato un caso isolato, poiché Netanyahu ha passato la settimana precedente a compiere azioni che apparivano mirate a perdere consensi. Ha inviato aerei da combattimento verso il confine iraniano, in quello che è sembrato un tentativo di riaccendere un conflitto regionale per galvanizzare la propria base elettorale.

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Scandali e gaffe durante la campagna

Il premier di 77 anni ha anche partecipato a un video in cui prometteva un ruolo nel prossimo governo a un rabbino sospettato di abusi su minori, rifiutando di licenziare un consigliere colto mentre accettava denaro per migliorare l'immagine di governi stranieri, incluso il Qatar. Nonostante queste gravi gaffe, Netanyahu ha dimostrato di comprendere profondamente il proprio elettorato, mostrando che una parte significativa dell'opinione pubblica è disposta a tollerare un isolamento internazionale e una guerra prolungata.

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La strategia senza mal di pancia del Likud

Il Likud ha ottenuto 27 seggi, cinque in meno rispetto alle elezioni precedenti ma sei in più rispetto al partito rivale guidato da Gadi Eisenkot. Questa resilienza elettorale riflette la famosa strategia "senza mal di pancia" adottata dal Likud durante il breve governo di Naftali Bennett e Yair Lapid tra il 2021 e il 2022. Secondo una registrazione trapelata della deputata Miri Regev, i parlamentari del Likud furono ordinati di votare contro il governo in ogni occasione, ignorando i propri principi ideologici.

Impatto reale e prossimi passi politici

Questa tattica portò il Likud a opporsi a leggi fondamentali, limitando il ricongiungimento familiare dei palestinesi e prorogando i regolamenti di emergenza per i coloni nella Cisgiordania occupata, oltre a bloccare il finanziamento di borse di studio per i soldati. Questo mancato rinnovo delle norme di emergenza contribuì alla caduta del governo del cambiamento, spianando la strada al ritorno al potere di Netanyahu nel 2022, con un blocco che conquistò 64 seggi.