Netanyahu sotto pressione: i rivali usano la vittoria Democratica negli USA per chiedere le dimissioni

I politici israeliani sfruttano il trionfo dei Democratici al Congresso americano per accusare Netanyahu di aver perso il sostegno bipartisan, chiedendo un nuovo governo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trova oggi al centro di una crescente pressione politica interna, mentre i suoi avversari utilizzano la schiacciante vittoria dei Democratici nelle elezioni di medio termine del Congresso degli Stati Uniti come leva decisiva. I rivali politici vedono in questo risultato elettorale a Washington la prova definitiva che Netanyahu ha sprecato decenni di sostegno bipartisan americano a favore di Israele, cercando così l'occasione per formare un nuovo governo senza di lui.

La strategia dei rivali contro Netanyahu

I leader dell'opposizione hanno immediatamente collegato il successo dei Democratici alla presunta incapacità di Netanyahu di mantenere relazioni solide con entrambe le parti politiche americane. Yair Golan, capo del partito di centrosinistra Democratics, ha dichiarato sui social media che i risultati delle elezioni statunitensi rivelano quanto sia diventato "tossico" Netanyahu sia tra i Democratici che tra i Repubblicani. Questa narrazione mira a isolare il premier israeliano agli occhi dell'elettorato nazionale, presentandolo come un ostacolo alla stabilità diplomatica del paese.

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Il contesto delle elezioni e la guerra in Iran

Le elezioni di martedì hanno visto i Democratici conquistare la maggioranza sia al Senato che alla Camera, rappresentando una dura sconfitta per il presidente Donald Trump. Questo risultato è stato alimentato in parte dalla profonda frustrazione pubblica verso la guerra congiunta Stati Uniti-Israele contro l'Iran, considerata impopolare. Il voto americano è avvenuto appena una settimana dopo le elezioni parlamentari israeliane, dove la coalizione di destra guidata da Netanyahu ha perso la maggioranza assoluta ma è rimasta abbastanza forte da negare al suo principale avversario, Gadi Eisenkot, un percorso chiaro per sostituirlo.

Posizioni dell'opposizione e silenzi di Netanyahu

L'ex leader centrista Yair Lapid ha affermato che i risultati dimostrano che "Israele non può permettersi" di mantenere Netanyahu in carica, sostenendo che la sua presenza mette a rischio la sicurezza nazionale, compromette la democrazia e rovinerà la posizione globale del paese. Nonostante queste accuse, Netanyahu ha mantenuto un silenzio totale sull'esito del voto americano, e il suo ufficio non ha risposto alle richieste di commento. Il presidente israeliano Isaac Herzog terrà colloqui mercoledì e giovedì con i rappresentanti dei partiti prima di incaricare uno dei due candidati principali di formare il prossimo governo.

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Impatto sulle relazioni internazionali future

Udi Sommer, professore di scienze politiche presso l'Università di Tel Aviv, prevede che il nuovo Congresso controllato dai Democratici sarà il più ostile nei confronti di Israele nella storia degli Stati Uniti. Sebbene il potere sulla politica esteri risieda principalmente nel presidente, i Democratici potrebbero esercitare pressione attraverso audizioni, controlli legislativi e misure di bilancio. Sommer ha definito il landslide democratico e lo spazzamento repubblicano come l'incipit del prossimo capitolo nelle relazioni Stati Uniti-Israele, segnando un potenziale cambiamento strutturale nell'alleanza storica.

Prossimi passi e scenari politici a Gerusalemme

La situazione rimane fluida poiché potrebbe volerci settimane o mesi prima che sia chiaro se Netanyahu o Eisenkot affronteranno finalmente il compito di riparare le relazioni internazionali danneggiate. Il candidato scelto per primo dovrà costruire una nuova coalizione, altrimenti l'altro riceverà un'opportunità. Se entrambi falliscono, saranno convocate nuove elezioni. Nel frattempo, Netanyahu rimane primo ministro in qualità di caretaker, mentre il mondo attende di vedere se la pressione esterna americana riuscirà a tradursi in un cambio di leadership interno.