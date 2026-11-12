Netflix aumenta i prezzi in Italia: fino a due euro in più al mese

Netflix rincara tutti i piani in Italia, con aumenti fino a due euro al mese che coinvolgeranno anche gli abbonati già attivi nei prossimi cicli di fatturazione.

Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi dei propri abbonamenti in Italia, che interesserà tutti i pacchetti disponibili sul mercato, dai piani con pubblicità fino alla gestione degli utenti extra. La piattaforma di streaming ha comunicato la novità ai clienti tramite e-mail, indicando rincari che possono arrivare fino a due euro al mese. Gli aumenti riguarderanno anche chi ha già un abbonamento attivo, che vedrà adeguata la propria spesa mensile nei prossimi cicli di fatturazione.

La decisione arriva in un momento di forte pressione sui bilanci delle famiglie italiane, e obbliga molti utenti a rivedere la formula scelta per guardare film, serie TV e show originali. Il nuovo listino non riguarda soltanto l'offerta principale, ma coinvolge anche la condivisione dell'account con persone esterne al proprio nucleo domestico.

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Nuovi prezzi dei piani Netflix in Italia

Netflix prevede un incremento di un euro al mese per i piani d'ingresso e intermedi, mentre la soluzione di punta registra un aumento di due euro. Il rialzo non è quindi uniforme e premia in misura maggiore l'offerta più costosa del catalogo.

Per il piano Standard, senza pubblicità, il costo mensile passa da 13,99 euro a 14,99 euro. Si tratta dell'aumento di un euro previsto per i piani d'ingresso e intermedi, che mantiene invariata la logica della struttura tariffaria.

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Il rincaro più consistente riguarda il piano Premium, che supera ufficialmente la soglia dei 20 euro mensili. In cambio, l'abbonamento offre la massima risoluzione video e un numero maggiore di schermi utilizzabili in contemporanea.

Costo degli utenti extra e condivisione dell'account

La revisione dei prezzi tocca anche gli utenti extra, cioè le persone che vengono aggiunte all'account pur non facendo parte del nucleo domestico dell'intestatario. Per questa opzione il costo aggiuntivo cresce di un euro al mese per tutte le formule disponibili.

Nel caso dell'utente extra senza pubblicità, la tariffa sale da 4,99 euro a 5,99 euro al mese. Chi condivide l'account con più persone esterne alla famiglia dovrà quindi mettere in conto un aumento proporzionale al numero di utenti aggiunti.

Effetti per gli abbonati e prossimi aggiornamenti

Gli aumenti non scatteranno tutti nello stesso momento, perché Netflix ha indicato che interesseranno gradualmente gli abbonati già attivi. Ogni utente vedrà la nuova cifra applicata nei prossimi cicli di fatturazione, in base alla propria situazione contrattuale.

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Per chi guarda contenuti sulla piattaforma, il risultato concreto è una spesa mensile più alta, soprattutto per chi sceglie il piano Premium o paga per utenti extra. Gli abbonati dovranno confrontare le formule disponibili e valutare quale pacchetto corrisponda meglio alle proprie esigenze di consumo e al proprio budget.