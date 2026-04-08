Netflix: Aumenti di Prezzo Illegittimi, Il Tribunale Ordina Rimborsi e Risarcimenti

Il Tribunale di Roma dichiara illegittimi gli aumenti di prezzo di Netflix tra il 2017 e il 2024. La piattaforma dovrà contattare i clienti per rimborsi. L'azienda farà ricorso.

Il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che dichiara illegittimi gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti Netflix applicati tra il 2017 e il 2024. La decisione è stata presa in seguito a un’azione legale promossa da un’associazione per la difesa dei consumatori, evidenziando come le clausole contrattuali utilizzate dalla piattaforma di streaming per giustificare gli aumenti fossero in violazione del Codice del Consumo.

I giudici hanno quindi decretato la nullità di tali clausole, aprendo la strada a potenziali rimborsi e risarcimenti per i clienti coinvolti. La sentenza riguarda gli aumenti effettuati nel 2017, 2019, 2021 e nell’ottobre del 2024, mentre quelli successivi a gennaio 2024, con clausole modificate, sono stati considerati regolari. L’impatto della sentenza è significativo, considerando che la base clienti di Netflix in Italia è cresciuta esponenzialmente nello stesso periodo, passando da 1,9 a 5,4 milioni di abbonati. Questo implica che un numero considerevole di utenti potrebbe avere diritto a un rimborso, a seconda del periodo e del tipo di abbonamento sottoscritto. \Secondo le stime di Movimento Consumatori, un utente che aveva un abbonamento attivo nel 2017 e che attualmente usufruisce del piano premium potrebbe ricevere circa 500 euro di risarcimento, mentre per un abbonamento standard l'importo si aggirerebbe intorno alla metà. La sentenza impone a Netflix di contattare via email tutti i clienti interessati per informarli della possibilità di richiedere il rimborso delle somme indebitamente addebitate. Inoltre, l'azienda è obbligata a pubblicare la sentenza sul proprio sito web per almeno sei mesi, attraverso l'inserimento di un banner visibile, e a diffonderla due volte sui principali quotidiani nazionali, a distanza di una settimana l'una dall'altra. Qualora Netflix non dovesse conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza, l'associazione di consumatori ha annunciato l'intenzione di avviare una class action, per tutelare ulteriormente i diritti dei consumatori. La risposta di Netflix non si è fatta attendere, dichiarando di ritenere che le condizioni dei propri abbonamenti siano sempre state in linea con la normativa vigente e annunciando il ricorso in appello contro la decisione del tribunale.\La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente nel panorama della protezione dei consumatori, sottolineando la necessità di trasparenza e legalità nelle pratiche commerciali delle grandi piattaforme di streaming. Essa evidenzia come le clausole contrattuali, soprattutto quelle relative alle variazioni di prezzo, debbano essere chiare, giustificate e conformi al Codice del Consumo per essere valide. L'esito di questa vicenda potrebbe avere ripercussioni significative su altre aziende che operano nel settore, incentivando una maggiore attenzione alle esigenze e ai diritti dei consumatori. La decisione del tribunale, in definitiva, pone l'accento sulla responsabilità delle aziende di garantire che le proprie politiche commerciali siano eque e trasparenti, offrendo ai clienti una tutela effettiva. L’attenzione è ora rivolta alle prossime mosse di Netflix e alle eventuali conseguenze dell’annunciato ricorso, che potrebbero ridefinire il quadro normativo in materia di abbonamenti e tutela dei consumatori





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