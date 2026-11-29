Analisi del successo di Netflix e della petizione anti-religiosa. I dati GLAAD rivelano un crollo del 25% dei personaggi LGBTQ+, evidenziando la disparità di trattamento nel settore entertainment.

La serie televisiva in questione, ambientata nel 2004 e incentrata su un gruppo di danza femminile cattolico alle prese con un rituale di Halloween, ha ottenuto un immediato impatto globale. Lanciata su Netflix, la produzione è entrata nella top ten in 83 paesi, confermando un successo algoritmico e di pubblico senza precedenti. Il gradimento sugli schermi è supportato da un punteggio del 97 per cento su Rotten Tomatoes, un dato che riflette l'entusiasmo di una fetta significativa di spettatori.

Il successo della serie e la reazione della critica

Questa performance numerica ha alimentato conversazioni diffuse sui social media, coinvolgendo specificamente la comunità lesbica e le reti sociali più ampie. L'algoritmo di Netflix ha dimostrato di comprendere perfettamente la domanda di contenuti queer, posizionando il dramma horror-psicologico al centro dell'attenzione collettiva. La narrazione esplora le dinamiche tra Anya, interpretata da Kristina Bogic, ed Elise, nella parte di Sara Boustany, le quali guidano un'initiazione che sfocia in visioni profetiche e isteria di massa.

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La controversia religiosa e la difesa creativa

Nonostante il successo, la serie ha innescato una forte opposizione organizzata. Una petizione per chiedere la cancellazione del progetto ha già raccolto 130mila firme, con accusatori che definiscono la rappresentazione di studentesse cattoliche coinvolte in rituali satanici come un insulto alla fede delle famiglie cristiane. La campagna di protesta si è lanciata prima ancora dell'uscita ufficiale, generando un dibattito acceso sulla libertà artistica rispetto alla sensibilità religiosa.

Di fronte a queste critiche, Quinn Shephard, la showrunner lesbica e creatrice della serie, ha risposto a Variety spiegando che l'immaginario religioso funge da metafora perfetta per la maturazione di una ragazza queer. Shephard ha sottolineato come le esperienze di devozione offrano un senso di appartenenza ma imponano al contempo una forte repressione, consentendo alle personaggi di essere contraddittorie: devote e ribelli, vulnerabili e crudeli.

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Il contesto dei dati GLAAD e il declino delle storie

Il dibattito sul ruolo delle storie queer va oltre una singola serie. L'ong GLAAD, nel suo ultimo report, ha riscontrato una riduzione drastica della presenza LGBTQ+ nelle produzioni recenti. Tra giugno 2025 e maggio 2026, i personaggi LGBTQ+ sono diminuiti quasi del 25 per cento, scendendo da 489 a 369. Questa contrazione indica un trend preoccupante per la visibilità dei gruppi minoritari nel panorama mediatico attuale.

La situazione è ancora più critica per gli attori e le attrici trans, che faticano a trovare spazi di rappresentazione significativi. Inoltre, il 38 per cento dei personaggi LGBTQ+ presenti in tv negli ultimi anni non tornerà l'anno prossimo, spesso a causa della cancellazione delle serie o della loro conclusione naturale. Questo fenomeno costringe il pubblico queer a investire emotivamente in trame che svaniscono prima di potersi sviluppare appieno.

Disparità di genere e opportunità nel settore

Esiste un evidente squilibrio di genere quando si tratta di rappresentazione sullo schermo. Gli uomini gay beneficiano di opportunità molto maggiori rispetto alle lesbiche, un fatto evidenziato dal successo di film che hanno accumulato 20 candidature agli Oscar e sette statuette. L'Academy riflette ciò che la cultura ritiene meritevole di canonizzazione, lasciando il cinema saffico spesso in secondo piano.

Anche talenti di calibro internazionale come Cate Blanchett, con la sua interpretazione in una produzione di Jordan Firstman, non hanno sempre ottenuto la stessa risonanza per ruoli queer rispetto ai colleghi maschili. La complessità del mondo in cui si inserisce la attrattiva saffica, fatta di manipolazione, orrore e potere, rimane sottovalutata rispetto ad altre narromance etero che vengono spesso riproposte con variazioni superficiali.

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Il riconoscimento emotivo e il futuro delle produzioni

Il legame profondo tra il pubblico e le protagoniste nasce dalla riconoscibilità delle loro esperienze emotive. Elise, nonostante la sua intelligenza e sicurezza, deve affrontare la dolorosa irrazionalità di desiderare qualcuno che non può offrirle ciò che merita. Questa vulnerabilità umana supera la mera identità sessuale, creando una connessione autentica con gli spettatori.

La domanda cruciale rimane: perché non ci sono più film e serie come quelli del passato, che offrivano alle donne queer la rara occasione di osservarsi alle prese con le relazioni sentimentali? Programmi precedenti sono stati cancellati dopo un paio di stagioni, privando il pubblico di continuità narrativa. La situazione attuale richiede un impegno maggiore per garantire che le storie queer non si riducano a traiettorie note o marginali, ma possano espandersi in narrazioni complesse e durature.