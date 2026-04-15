Netflix nel mirino: MDC avvia class action per rimborsi, nuove speranze contro il cancro al pancreas

MDC costituisce un pool di legali per sostenere gli abbonati Netflix contro aumenti tariffari ingiustificati. Intanto, risultati promettenti da una pillola sperimentale contro il cancro al pancreas, con raddoppio della sopravvivenza.

Un’importante iniziativa legale si sta muovendo per tutelare i consumatori contro presunti abusi da parte della nota piattaforma di streaming Netflix . L'associazione MDC (Movimento Difesa del Cittadino) ha costituito un pool di legali per sostenere gli abbonati che ritengono di essere stati lesi da aumenti tariffari non giustificati e poco trasparenti. La sentenza, emessa con carattere di esecutività immediata, impone a Netflix di rimborsare parte delle somme ricevute dai propri clienti, a seguito di presunti aumenti di prezzo ingiustificati. Secondo quanto stabilito dai giudici, gli incrementi tariffari devono essere basati su motivi validi e comunicati in modo chiaro ai consumatori. In caso contrario, si verrebbe a creare uno squilibrio contrattuale, mettendo gli abbonati in una posizione di svantaggio a causa di modifiche unilaterali da parte della piattaforma. MDC invita i consumatori che si ritengono danneggiati a unirsi all'azione legale, offrendo supporto e assistenza attraverso un apposito pool di avvocati. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi della vicenda e sulle modalità di rimborso, è possibile contattare MDC tramite l'indirizzo email fornito (classactionmdc@mdc.it). Il Movimento Consumatori ha già intrapreso un'azione legale analoga, disponibile sul proprio sito web, con l'obiettivo di tutelare gli utenti coinvolti qualora i risarcimenti non vengano effettuati da Netflix . È importante sottolineare che la piattaforma ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la sentenza di primo grado, quindi la situazione è ancora in evoluzione e soggetta a possibili cambiamenti. Per restare aggiornati sulle ultime novità e approfondimenti, è possibile accedere a diversi servizi offerti da fonti giornalistiche, come l'accesso all'archivio de il Fatto Quotidiano, ai programmi di TvLoft e l'iscrizione alla Fondazione il Fatto Quotidiano con diversi vantaggi e sconti.

In ambito sanitario, sono state annunciate nuove speranze nella lotta contro il cancro al pancreas, grazie a una promettente pillola sperimentale. I risultati di uno studio di fase 3, condotto su pazienti affetti da tumore metastatico, hanno mostrato un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemioterapia standard. L'azienda californiana Revolution Medicines, specializzata nello sviluppo di terapie oncologiche mirate contro il sistema Ras, ha comunicato i dati incoraggianti. Lo studio clinico RASolute 302, condotto in modo randomizzato e controllato, ha valutato l'efficacia del daraxonrasib, un farmaco capostipite di una nuova classe di inibitori di Ras, in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati. Il farmaco, assunto per via orale una volta al giorno, ha dimostrato miglioramenti significativi nella sopravvivenza libera da progressione (Pfs) e nella sopravvivenza globale (Os) rispetto alla chemioterapia citotossica. I dati mostrano una Os mediana di 13,2 mesi per il gruppo trattato con daraxonrasib, contro i 6,7 mesi del gruppo chemioterapia, con un hazard ratio di 0,40. Il farmaco è risultato generalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza gestibile. Revolution Medicines prevede di presentare i risultati alle autorità regolatorie internazionali, tra cui la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, con l'obiettivo di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. I risultati dello studio saranno presentati al congresso 2026 dell'Asco. Il carcinoma pancreatico è il tumore più dipendente dal sistema Ras, con oltre il 90% dei pazienti che presentano mutazioni nelle proteine Ras. Daraxonrasib, un inibitore multiselettivo delle proteine Ras, rappresenta una nuova promettente opzione terapeutica in grado di colpire un ampio spettro di driver oncogenici Ras.

Questa scoperta rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro il cancro al pancreas, offrendo nuove speranze ai pazienti affetti da questa patologia aggressiva. I risultati dello studio, che evidenziano un aumento della sopravvivenza e una buona tollerabilità del farmaco, suggeriscono la necessità di ulteriori ricerche e l'impegno a portare questa terapia innovativa a un numero sempre maggiore di pazienti. L'avanzamento della ricerca in campo oncologico è cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e aumentare le possibilità di guarigione. Il daraxonrasib, con il suo meccanismo d'azione innovativo, apre nuove prospettive nel trattamento di questa malattia, offrendo una speranza concreta per il futuro.





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