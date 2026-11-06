Netta Vespignani annuncia gravidanza: l'emozionante confessione in diretta su Italia 1

La giornalista di Inchieste ha svelato in diretta su Italia 1 la sua seconda gravidanza. Un momento intimo che ha toccato anche il ricordo del padre scomparso nel 2021.

Netta Vespignani ha rivelato in diretta la sua nuova attesa durante la trasmissione di inchieste di Italia 1. La giornalista ha interrotto i servizi per condividere con il pubblico un momento personale importante della sua vita. L'annuncio è arrivato martedì 5 novembre negli studi televisivi.

L'ospite ha spiegato che si tratta di una notizia tenuta gelosamente per due anni. Ha sottolineato come la sua gravidanza sia attualmente ancora nascosta grazie al lavoro straordinario del reparto sartoria di Mediaset. La conduttrice ha scherzato sull'impossibilità di celare lo stato per molto tempo ancora.

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Il ricordo del padre scomparso

Netta ha dedicato un pensiero commovente a suo padre, avvocato ed ex dirigente Rai scomparso nell'ottobre 2024. Ha ricordato come due anni fa, mentre lavorava proprio in quel luogo, abbia perso il genitore. Il lutto l'ha colpita profondamente, costringendola a lasciare Roma d'urgenza.

All'epoca, la conduzione del programma è stata assunta dal collega Max Angioni. La giornalista ha confessato di pensare spesso al padre in questi mesi. Spera che lui sappia già della nuova lieta notizia e stia sorridendo guardandola in televisione.

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Gestione della conduzione e futuro

Non ci sono previsti cambiamenti nel palinsesto della trasmissione. Netta Vespignani continuerà a condurre il programma regolarmente. La pausa per il parto verrà decisa dalla bambina stessa quando sarà il momento giusto.

L'annuncio ha suscitato grande empatia tra i telespettatori. Un momento di genuina emozione in mezzo ai ritmi serrati della televisione italiana.