Presentato il 17 novembre 2026 al Niguarda. La rete coinvolge sei ospedali italiani per valutare l'efficacia del percorso C'è Da Fare SafeTeen. Analisi scientifica su oltre 3.200 prestazioni.

La rete nazionale C'è Da Fare SafeTeen, coordinata dall'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ha ampliato la propria operatività includendo sei strutture sanitarie italiane dedicate al trattamento di disturbi psicologici e psichiatrici complessi negli adolescenti. Questa espansione è stata formalmente annunciata il 17 novembre 2026 presso la sede del Niguarda, segnando un punto di svolta nella risposta istituzionale all'emergenza salute mentale giovanile.

Dettaglio Tecnico del Percorso Clinico Multidisciplinare

Il programma, denominato percorso clinico specialistico, è stato progettato specificamente per i casi in cui i normali percorsi ambulatoriali standard si rivelano insufficienti a gestire la gravità dei sintomi. La durata indicativa di questo intervento intensivo è di sei mesi, un lasso di tempo necessario per accompagnare i pazienti verso un'assistenza ambulatoriale ordinaria dopo aver superato la fase acuta e più impegnativa del trattamento. L'obiettivo prioritario è favorire il recupero del funzionamento dell'adolescente nei diversi contesti di vita, dalla famiglia alla scuola, evitando necessariamente un allontanamento dall'ambiente familiare.

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I dati preliminari raccolti dal Niguarda dal 2024 evidenziano un carico significativo di attività assistenziale. Grazie alla collaborazione con l'associazione C'è Da Fare, l'ospedale ha garantito oltre 3.200 prestazioni, suddivise tra interventi terapeutici, riabilitativi e attività di coordinamento clinico. Queste cifre rappresentano il volume di attività erogate e non corrispondono direttamente al numero di pazienti seguiti, poiché uno stesso adolescente può ricevere numerosi interventi distinti nel corso del ciclo di cura. Gianluca Marchesini, coordinatore del progetto C'è Da Fare SafeTeen presso l'Ospedale Niguarda e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione, ha sottolineato come questo modello offra un supporto intensivo, multidisciplinare e continuativo.

Posizioni degli Stakeholder e Fondatori dell'Iniziativa

Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, fondatori di C'è Da Fare, hanno chiarito la mission originaria del progetto nato al Niguarda. L'intento era fornire una risposta concreta alle famiglie che affrontano situazioni di particolare difficoltà, sviluppando al contempo un modello replicabile in altre realtà sanitarie. Hanno dichiarato che la sofferenza psicologica degli adolescenti costituisce un'emergenza nazionale, un problema che molte famiglie vivono quotidianamente senza sapere a chi rivolgersi o senza trovare risposte adeguate. La loro dichiarazione ha evidenziato come, in tre anni, grazie al lavoro dei professionisti ospedalieri, il progetto CDF SafeTeen sia cresciuto e abbia coinvolto altre importanti realtà del paese.

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L'associazione sostiene economicamente i progetti, ne accompagna lo sviluppo e monitora le attività, assicurando che il sostegno alla salute mentale non si esaurisca in interventi isolati. L'obiettivo strategico è trasformare il supporto in un'opportunità di cura concreta, continuativa e accessibile per un numero sempre maggiore di adolescenti e famiglie. Marchesini ha ribadito che le valutazioni cliniche preliminari mostrano miglioramenti nelle difficoltà emotive e comportamentali riferite dagli adolescenti, nonché nel loro funzionamento nella vita quotidiana, sebbene questi risultati debbano essere confermati da analisi più rigide.

Impatto Reale e Progetti Futuri della Rete Nazionale

La collaborazione con il Niguarda, nel ruolo di centro capofila, ha portato all'avvio di uno studio multicentrico nazionale per valutare scientificamente i risultati del modello. La ricerca, sottoposta alla valutazione di un Comitato Etico, punta ad analizzare l'efficacia clinica attraverso strumenti validati e a verificare se il modello possa funzionare in contesti sanitari diversi. Sono già in corso analisi sui dati raccolti al Niguarda tra il 2024 e il 2026 e all'Ospedale Bambino Gesù nel 2025. Questo studio rappresenta un passaggio fondamentale per costruire una base di conoscenze condivisa che possa confermare la solidità del progetto.

Le iniziative all'interno della rete non si trovano tutte nella stessa fase di attuazione, poiché il modello viene adattato alle caratteristiche organizzative e assistenziali dei singoli territori. L'obiettivo finale della rete è condividere modalità di intervento, criteri clinici e strumenti di valutazione, rendendo possibile il confronto tra esperienze differenti. Mettere in comune i dati clinici raccolti nei diversi centri significa ampliare il numero di casi osservati e rendere più solide le analisi rispetto a quelle condotte su un singolo centro. La valutazione futura servirà a comprendere non solo se gli adolescenti migliorano durante il trattamento, ma anche quali benefici possono essere documentati nel tempo e quanto il modello sia applicabile in altre strutture sanitarie italiane.