Neuer: il quarantenne che sfida il tempo e continua a stupire

Manuel Neuer, nonostante i suoi 40 anni, dimostra ancora di essere uno dei portieri più forti al mondo. La sua prestazione contro il Real Madrid lo conferma, alimentando il dibattito sul miglior portiere di tutti i tempi. Il futuro del campione è ancora incerto.

Considerato uno dei portieri più importanti della storia del calcio, Manuel Neuer continua a dimostrare di essere un pilastro fondamentale, nonostante abbia recentemente compiuto 40 anni. Le sue caratteristiche fisiche, dalla postura alle parate, rimangono immutate, mentre i riconoscimenti e gli anni di carriera si accumulano.

Il 27 marzo scorso, Neuer ha celebrato il suo quarantesimo compleanno, ma sembra averne almeno dieci di meno, incarnando la fase moderna in cui i portieri raggiungono l'apice della loro carriera. La vittoria del Bayern Monaco contro il Real Madrid, che ha assicurato un vantaggio significativo in vista del ritorno, è stata in gran parte merito del suo giocatore più anziano. Definirlo vecchio appare un'affermazione fuori luogo, considerando l'assenza di rughe sul suo volto e la reattività che ricorda quella di un giocatore Under 30. L'attacco del Bayern Monaco ha raggiunto la cifra straordinaria di 161 tra gol e assist, ma per rendere significativi questi risultati, serve una solida difesa a protezione della porta. Neuer è stato battuto da Mbappé, ma in mezzo a una serie di parate decisive, dimostrando ancora una volta la sua capacità di opporsi agli avversari. Anche in occasione del gol subito, il portiere tedesco ha deviato il pallone, che è entrato in rete solo dopo aver colpito il palo. Mbappé ha disputato un'ottima partita, così come Kane, Olise e Diaz, ma il premio di migliore in campo è stato meritatamente assegnato a Neuer. Un quarantenne che, spaziando da un'area all'altra, ha respinto ogni tentativo di conclusione degli avversari, in particolare nei confronti dell'attaccante principale del Real Madrid. Lo ha fatto con la punta delle dita, con le gambe, con il corpo, in ogni modo possibile, dimostrando precisione e potenza e negando il gol al Real Madrid, che ha giocato una partita di alto livello in attacco. La partita, che avrebbe potuto concludersi con un pesante passivo per il Bayern, si è invece risolta con una vittoria per 2-1. \Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, Neuer ha conquistato la Champions League, il Mondiale e più di 30 trofei. È sempre stato un protagonista, entrando a pieno diritto nella lista dei migliori portieri degli anni 2000, al pari di leggende come Buffon, Casillas e Cech. La sua capacità di chiudere la porta agli avversari, insieme all'elasticità nel lanciarsi per effettuare parate spettacolari, sfruttando ogni centimetro a sua disposizione, lo ha reso, agli occhi di molti, il miglior portiere di tutti i tempi. La prestazione contro il Real Madrid ha rafforzato questa opinione, considerando il suo ritorno in forma smagliante dopo gli infortuni, proprio contro una delle squadre più temibili del continente. Sarà sempre impossibile definire il migliore in modo oggettivo, ma Neuer sarà sicuramente sempre tra i candidati per il titolo di numero uno assoluto. La responsabilità che grava su Neuer è enorme; sa che tutti, giocatori, tifosi e società, contano su di lui. La tensione è massima per tutti i novanta minuti (e spesso anche di più) e, per questo motivo, una volta ascoltato il triplice fischio finale, può finalmente concedersi un momento di sollievo. Dopo la finale di Champions League vinta nel 2020, aveva dichiarato: Superiore all'euforia. Sì, assolutamente. Mi sono sentito così anche prima, non solo con il primo Triplete, ma anche ai Mondiali del 2014 ha raccontato Neuer prima di Real Madrid-Bayern Monaco. Quando l'arbitro fischia, la prima cosa che si prova è un enorme senso di sollievo.\Tra poco più di due mesi, precisamente il 30 giugno, scadrà il contratto di Neuer. Il grande Manuel visto in azione contro il Real Madrid potrebbe tranquillamente giocare ad alti livelli per diverse stagioni ancora, ma il suo futuro non è ancora definito. Alcuni mesi fa, Neuer aveva dichiarato di voler prendere una decisione definitiva a marzo, un mese trascorso senza novità concrete per la stagione 2026/2027. L'impressione è che bisognerà attendere maggio per capire cosa deciderà, ovvero se continuerà a giocare in Baviera o se sceglierà una nuova avventura all'estero, indossando ancora i guantoni. Un ritiro sarebbe probabilmente uno spreco, ma dopo 23 anni di carriera anche lui potrebbe decidere di cambiare vita. Chissà. Non resta che attendere e scoprire cosa riserverà il futuro a questa leggenda del calcio





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