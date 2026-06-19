Neuroflessibilità: il nuovo paradigma per ambienti di lavoro adatti a tutte le menti

Un articolo che esplora il concetto di neuroflessibilità nel contesto lavorativo, con consigli pratici per creare organizzazioni che valorizzino la diversità cognitiva, superando l'idea tradizionale di inclusione.

Il concetto di inclusione lavorativa sta evolvendo verso un approccio più dinamico e individualizzato: la neuroflessibilità . Non si tratta più solo di accogliere le diversità, ma di riprogettare gli ambienti e le modalità di lavoro in modo che ogni mente possa esprimere il proprio potenziale.

Federica Ometti, classe 1988, e Barbara Antongiovanni sono le fondatrici di Mindiversity, una società che aiuta le aziende a trasformare i modelli organizzativi per adattarsi all'infinita pluralità delle menti, siano esse neurotipiche, neurodiverse o neurodivergenti. Il termine neurodivergenza include condizioni come ADHD, autismo, dislessia, discalculia e disgrafia, ma anche tratti non diagnosticati che portano a funzionamenti cognitivi diversi dalla media.

Secondo Ometti, molti millennials che non sono stati riconosciuti come neurodivergenti durante l'infanzia ora si stanno facendo sentire nel mondo del lavoro, spingendo per un cambiamento culturale. La neuroflessibilità è un approccio che va oltre l'inclusione tradizionale, la quale presuppone un gruppo maggioritario che include una minoranza. Invece, la neuroflessibilità mira a creare un ambiente in cui tutti possono contribuire al meglio, senza dover mascherare le proprie esigenze.

Antongiovanni spiega che molti dipendenti, anche quelli neurotipici, mettono in atto strategie di compensazione per adattarsi a contesti non ottimali, con conseguente affaticamento e calo di produttività. L'obiettivo è ridurre questo sforzo nascosto, progettando il lavoro in modo flessibile. Un esempio calzante è quello dell'architettura: un edificio accessibile non deve avere solo una scala e una rampa laterale, ma deve essere progettato per essere fruibile da tutti, compresi bambini nei passeggini e persone con infortuni temporanei.

Allo stesso modo, un'organizzazione neuroflessibile mantiene chiari gli obiettivi e offre percorsi multipli per raggiungerli, adattandosi alle diverse modalità cognitive. Ma come si implementa concretamente la neuroflessibilità? Ecco alcuni accorgimenti utili, partendo dal presupposto che basta avere un piccolo team per iniziare a sperimentare. Il primo passo è chiedere direttamente alle persone quali condizioni le aiutano a lavorare meglio, senza necessariamente conoscere le loro diagnosi.

Ad esempio, permettere di scegliere tra riunioni sincrone e asincrone, fornire materiali in anticipo e dare tempo per elaborare le decisioni. Altri suggerimenti includono: offrire spazi con diversi livelli di stimolazione sensoriale, consentire orari flessibili, utilizzare strumenti di comunicazione chiari e strutturati, e promuovere una cultura in cui chiedere aiuto è visto come un punto di forza.

Inoltre, è importante formare i manager sul riconoscimento dei segnali di affaticamento e sulla valorizzazione dei diversi stili di pensiero. Con piccoli cambiamenti, si può creare un ambiente dove ogni mente, con le sue unicità, possa prosperare





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