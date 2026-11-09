Neuromodulazione emicrania: efficacia stimolazione nervo vago e nuove linee guida 2025

Le linee guida IHS 2025 e lo studio PRESTO chiariscono l'efficacia della stimolazione del nervo vago per emicrania. Analisi dettagliata su prevenzione e cura da esperti Besta.

Le nuove raccomandazioni dell'International Headache Society del 2025 gettano luce sull'efficacia reale dei dispositivi di neuromodulazione non invasiva per l'emicrania. Un focus particolare è dedicato alla stimolazione del nervo vago, tecnica esplorata da ricercatori dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.

Efficacia clinica e studio PRESTO

Lo studio PRESTO, pubblicato nel 2018 su Neurology, ha coinvolto 248 pazienti con emicrania episodica per valutare la stimolazione durante gli attacchi. A trenta minuti dalla stimolazione, il 12,7% dei pazienti trattati non aveva più dolore, contro il 4,2% del gruppo di controllo. A sessanta minuti, le percentuali salivano rispettivamente al 21% e al 10%. A due ore, la differenza non raggiungeva la significatività statistica principale.

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Prevenzione e limiti del trattamento

Un'analisi successiva dello stesso studio si è concentrata sulla prevenzione dell'emicrania. La riduzione dei giorni mensili di emicrania non è risultata significativamente superiore rispetto al trattamento simulato nell'analisi principale. Un beneficio è emerso solo per i pazienti che hanno seguito il trattamento con maggiore regolarità, richiedendo cautela nell'interpretazione.

Metanalisi e ruolo di Licia Grazzi

La dottoressa Licia Grazzi, neurologa e prima autrice di un'analisi pubblicata su The Journal of Headache and Pain, ha esaminato sette studi clinici randomizzati. La metanalisi ha coinvolto complessivamente 917 persone con emicrania, valutando la risposta al dolore attraverso una scala analogica visiva. I risultati indicano differenze medie, non benefici garantiti per ogni singolo paziente.

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Differenze tra tecnologie disponibili

Le tecnologie di neuromodulazione non sono equivalenti e variano per nervo stimolato, programmi di trattamento e solidità delle prove scientifiche. La neuromodulazione modifica l'attività del tessuto nervoso per riequilibrare la funzione e ridurre il sintomo. Alcune modalità, come la stimolazione magnetica transcranica, richiedono operatori esperti, mentre altre sono utilizzabili autonomamente dal paziente.

Raccomandazioni e prospettive future

L'International Headache Society ha analizzato quindici studi randomizzati per pubblicare le prime raccomandazioni basate sulle evidenze. Gli esperti hanno valutato l'impiego sia per il trattamento degli attacchi sia per la prevenzione. La ricerca continua a distinguere chiaramente i due ambiti per ottimizzare i benefici per i pazienti.