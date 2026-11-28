La neve imbianca le Alpi fino a 1500 metri con accumuli fino a 40 cm. L'aria fredda continentale colpisce l'Italia con temperature sotto la media e minor pioggia.

Il ritorno dell'inverno è stato segnalato dalla comparsa della neve sulle Alpi, favorita dal passaggio di perturbazioni atlantiche che hanno interessato principalmente le coste tirreniche con pioggia e mareggiate. Il progressivo calo termico ha permesso ai fiocchi di scendere copiosi fino a raggiungere i 1.500 metri di quota, un fenomeno che ha interessato un'area vasta che si estende dal Piemonte fino alle montagne del Friuli-Venezia Giulia, segnando una transizione climatica significativa per la regione.

Accumuli e temperatura sulle Alpi

Gli accumuli più rilevanti sono stati misurati con precisione sulle Alpi occidentali di confine e sulle Dolomiti, dove si sono registrati valori compresi tra 30 e 40 centimetri di neve fresca. Questa precipitazione solida rappresenta un evento meteorologico di una certa entità, capace di influenzare le attività alpinistiche e turistiche nelle zone montuose, dimostrando come il fronte freddo abbia raggiunto una posizione geografica specifica e ben delineata rispetto alle altre aree nazionali.

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Nonostante la memoria del calore estivo sembri ancora presente nel bacino del Mediterraneo, con le temperature della superficie marina che rimangono stabilmente sopra la media storica, la formazione di una massa d'aria fredda sul continente europeo ha imposto i suoi effetti. Questo contrasto termico ha generato i primi effetti tangibili dell'inverno, portando nevicate significative anche nelle pianure situate a nord delle Alpi, ampliando così la portata geografica del fenomeno meteorologico oltre le sole cime.

Confronto con eventi storici

La situazione attuale evoca ricordi meteorologici passati significativi, in particolare quando una violenta tormenta, accompagnata da tuoni e fulmini, colpì parte della pianura emiliana e l'Appennino tosco-emiliano. Quel evento storico paralizzò l'autostrada del Sole e molte linee ferroviarie nazionali, evidenziando la potenziale pericolosità di fenomeni simili. Il confronto con quei dati storici sottolinea l'importanza di monitorare attentamente l'intensità del fronte freddo attuale per prevenire possibili disagi alle infrastrutture di trasporto.

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Prossimi sviluppi e temperatura

Le previsioni per la prossima settimana indicano un'ulteriore espansione della massa d'aria fredda continentale, che tenderà a interessare anche il resto dell'Italia. Le temperature saranno decisamente inferiori alla norma su tutta la penisola, confermando l'arrivo di condizioni invernali più marcate. Questa discesa termica è prevista come un fenomeno generalizzato, che toccherà diverse regioni e non solo le aree alpine, alterando sensibilmente il clima domestico.

Dati Ecmwf e precipitazioni

Le proiezioni elaborate dal European centre for medium-range weather forecasts (Ecmwf) mostrano che le precipitazioni saranno molto inferiori alla media del periodo. La presenza di una zona di alta pressione stabile tenderà a limitare le piogge, creando un scenario contrastante con temperature molto basse ma minore umidità atmosferica. I dati elaborati rappresentano i gradi centigradi in più o in meno rispetto alla media stagionale degli ultimi vent'anni e i millimetri di pioggia in più o in meno rispetto alla stessa media, offrendo una base scientifica solida per comprendere l'evoluzione del meteo nei prossimi giorni.