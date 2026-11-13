Neves Favorito per Secondo Mandato a Capo Verde

L'attuale presidente capoverdiano è il favorito per la rielezione. L'esito consoliderebbe il potere del PAICV, affrontando temi chiave come l'occupazione e la fuga di cervelli.

Le elezioni presidenziali a Capo Verde si avvicineranno domenica, con l'attuale presidente José Maria Neves considerato il chiaro favorito per vincere un secondo mandato. Questa vittoria consoliderebbe il controllo politico totale da parte del Partito Africano per l'Indipendenza di Capo Verde, il partito più antico della nazione insulare, dopo la sua recente vittoria nelle elezioni legislative di maggio.

Dati Elettorali e Contesto Geopolitico

L'ex colonia portoghese si trova a oltre 600 chilometri, pari a 373 miglia, a ovest dell'Africa continentale e conta circa 500.000 abitanti. La nazione è stata sul cruscotto mediatico internazionale nel 2026 per due eventi distinti. In estate, una nave da crociera con passeggeri infetti da hantavirus è rimasta bloccata al largo delle sue coste. Subito dopo, la nazionale di calcio maschile ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del Mondiale, creando un'onda di ottimismo nazionale.

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Sfida Politica e Ruoli Istituzionali

Joana Rosa, ex ministro della Giustizia e prima donna candidata alla presidenza di Capo Verde, è la principale contendente di Neves. Il sistema politico del paese opera secondo un modello ibrido presidenziale-parlamentare. Il primo ministro Francisco Carvalho, appoggiato dal PAICV che ha vinto 37 dei 72 seggi, guida il governo, ma il presidente mantiene poteri significativi, inclusi il diritto di veto e un ruolo cruciale di mediazione istituzionale.

Posizioni sui Giovani e Occupazione

La campagna elettorale ha evidenziato due temi urgenti: l'occupazione giovanile e la contenimento dell'emigrazione. Joana Rosa ha dichiarato esplicitamente a Reuters la necessità di trovare soluzioni per garantire che i giovani possano costruire il proprio futuro a casa, fermando il continuo esodo verso l'estero. La Rosa è inoltre sostenitrice del Movimento per la Democrazia, partito che ha governato per dieci anni prima della recente sconfitta legislativa.

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Progetti per il Secondo Mandato

José Maria Neves, che ha servito come primo ministro per 15 anni a partire dal 2001, ha delineato la sua visione per il prossimo quinquennio. Il suo obiettivo principale è organizzare una Convenzione dei Giovani focalizzata sui bisogni occupazionali e istituire un forum per identificare le priorità di sviluppo fino al 2050, ispirando i cittadini ad accelerare il progresso verso una crescita economica inclusiva.

Obiettivi Economici e Sociali

Il presidente uscente ha sottolineato l'importanza di implementare riforme strutturali per garantire salari migliori, redditi più alti e una qualità della vita superiore. Dopo aver cercato di avvicinare la presidenza ai cittadini nelle isole e alla diaspora in Africa e negli Stati Uniti durante il primo mandato, Neves mira a mobilitare la popolazione per sostenere un miglioramento tangibile delle condizioni economiche della nazione.