Nevi contro i denuncianti: un attacco al diritto e all'umanità

Il portavoce di Forza Italia attacca chi ha denunciato membri del governo per presunte violazioni. L'articolo analizza la presa di posizione di Nevi, evidenziando il suo significato politico e culturale, e le implicazioni che essa comporta per il diritto, l'umanità e il sistema multipolare.

L'onorevole Nevi , portavoce nazionale di Forza Italia , mi include nel suo libro nero per aver denunciato, insieme a un gruppo di giuristi, avvocati e personalità politiche e culturali, tra cui Laura Morante, Maurizio Acerbo e Angelo D’Orsi, alcuni membri del governo italiano (Meloni, Tajani, Crosetto) e l'amministratore delegato di Leonardo SpA, Roberto Cingolani, in riferimento all'articolo III della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948.

Al di là della scarsa rilevanza del personaggio in questione, e di quelli che gli si affiancano, come l'immancabile Gasparri, la presa di posizione di Nevi evidenzia un atteggiamento grave sotto il profilo politico, storico e culturale. Non intendo entrare nel merito degli aspetti prettamente giuridici, che saranno oggetto di un'analisi approfondita all'inizio di ottobre, quando renderemo pubblico il testo della denuncia in italiano e nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite (inglese, spagnolo, francese, russo, cinese e arabo). Mi limito a sottolineare come sia logico e giuridicamente assodato che chi fornisce armi per un crimine, nella piena consapevolezza del loro utilizzo, sia responsabile del crimine stesso. \In primo luogo, e questo è forse l'aspetto più grave, le parole di Nevi e dei suoi imitatori equiparano l'uso delle armi a qualsiasi altra azione, indipendentemente dalla sua gravità. Nevi e i suoi seguaci esprimono il desiderio inconfessabile della parte più oscura del sistema politico, di equiparare azioni di diversa natura: che si tratti di corruzione, favoreggiamento della fuga di criminali internazionali o genocidio, con la morte accertata di decine di migliaia di persone, tra cui molti bambini innocenti a cui è negata la vita, costoro vogliono a tutti i costi affermare la ragion di Stato, che in realtà è quella di preservare i loro interessi e proteggere i responsabili di tali crimini. Questo non è un fenomeno limitato all'Italia. L'Occidente, in piena decadenza, odia il diritto e si prepara a perseguitare, anche penalmente, chiunque osi difenderlo. Non a caso, il leader che guida gli Stati Uniti sta compilando liste sempre più affollate di giuristi, dai giudici statunitensi che resistono alle sue azioni contro i più deboli, ai giudici, procuratori e funzionari della Corte penale internazionale, fino ad esperti indipendenti. Hamas dichiara, a proposito della situazione a Gaza, dove sono state segnalate "bombe di Israele vicino agli ospedali, con 83 morti dall'alba": "Con l'occupazione Israele non avrà indietro gli ostaggi, né vivi né morti".\Il secondo divorzio implicato dalle parole di Nevi è quello dal sistema multipolare di governo del pianeta, nato con la fine della Seconda guerra mondiale e la Carta delle Nazioni Unite. A cosa serve se l'Italia vota a favore di risoluzioni che prevedono il riconoscimento dello Stato palestinese? Il terzo divorzio è quello dai valori fondanti della Carta e della Costituzione italiana, i valori dell'umanità, che stanno diventando una parolaccia in tutto l'Occidente, dagli Stati Uniti, dove Trump sfrutta l'uccisione di Kirk per mettere al bando gli antifascisti, all'Europa, dove avanzano gli eredi di Hitler, Mussolini, Pétain, Francisco Franco e Bandera, brandendo le bandiere della guerra contro la Russia e del neofascismo, che si delinea sempre più chiaramente. Il fatto che i nostri governanti eseguano a volte gli ordini di Washington con riluttanza non li rende meno complici. L'unica via d'uscita è dissociarci dalle loro responsabilità, salvaguardando il nostro amore per il diritto, per un governo cooperativo e multipolare, per l'antifascismo e per l'umanità. Non sono dei 'cattivi maestri', ma degli avversari.





