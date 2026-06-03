The Scuderia Ferrari has announced the renewal of the contract with Charles Leclerc, the Monegasque driver.

Sebbene la scuderia non abbia specificato l'esatta durata del nuovo vincolo, la formula scelta conferma la volontà reciproca di dare continuità a un progetto tecnico e umano iniziato ormai molti anni fa.

Questo nuovo accordo rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso che ha come unico grande obiettivo il ritorno della corona iridata a Maranello. La decisione di rinnovare con largo anticipo riflette la fiducia totale che i vertici della Ferrari ripongono nelle capacità del monegasco, considerato uno dei talenti più veloci della griglia attuale. Con questa mossa, Maranello mette al sicuro il proprio futuro, mandando un segnale chiaro e deciso a tutta la concorrenza.

Anche se non è specificato, la duration del nuovo vincolo, la formula scelta conferma la volontà reciproca di dare continuità a un progetto tecnico e umano iniziato ormai molti anni fa, destinato a proseguire ben oltre la scadenza del precedente accordo. Con una nota ufficiale, il team di Maranello ha infatti annunciato il rinnovo pluriennale del contratto del pilota monegasco.

Crescito sotto l'ala protettrice della Ferrari Driver Academy, Leclerc ha legato la sua intera carriera alla casa modenese, con cui ha esordito nel 2019 dopo l'anno di debutto in Sauber, raccogliendo vittorie e pole position storiche. Questo nuovo accordo è la prosecuzione di un percorso che ha come unico grande obiettivo il ritorno della corona iridata a Maranello. Anche se non è specificato, è prevista una scadenza del precedente accordo.

In questo articolo, non è riportato l'esatto intervallo del nuovo vincolo. Questa decisione fu presa con largo anticipo, riflette la fiducia totale che i vertici della Ferrari ripongono nelle capacità del monegasco, considerato uno dei talenti più veloci della griglia attuale. Anche se non è specificato, la duration del nuovo vincolo, è previsto un periodo pluriennale





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