New details about Valentina Riccio's family in the making, gender reveal, and name choices

Valentina Riccio, the former protagonist of Temptation Island, shares news of her upcoming family, including the gender reveal, name choices for the baby, and her relationship status with her soon-to-be husband, Antonio Panico.

Una futura mamma condivide aggiornamenti sulla gravidanza in corso e rivela le scelte sul nome La famosa reality Valentina Riccio ha condivisione le ultime notizie sulla sua famiglia in arrivo, rilasciando nuovi dettagli sul gender reveal e sulla scelta di nomi per il grembiule.

Se sarà femmina si chiamerà Anastasia o Vittoria, mentre per il maschio Valentina e Antonio Panico, l'ex protagonista di Temptation Island, ‘stiano ancora decidendo’. In seguito ai commenti passati, Valentina ha rivelato che l'invito per il gender reveal non era stato esteso alle altre partecipanti al reality. Il rapporto tra Valentina e Antonio, molto prima che la gravidanza fosse stata scoperta, sembrava essere in discussione.

L'asteroide, poco prima della scoperta, aveva accettato una proposta di matrimonio che, tuttavia, è andata in archivio a causa del comportamento ambiguo di Panico. Solo all'inizio dell'anno, Valentina e Antonio hanno risolto alcune tensioni e stanno vivendo una relazione ancora più solido a causa del recente annuncio di gravidanza.





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