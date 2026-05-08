New Global Tariffs Found Illegal by International Court

The International Trade Commission, a federal court specializing in trade cases, ruled that President Trump did not have the authority to impose new, broad tariffs of 10% on imports, citing a law he invoked, the Section 122 of the Trade Act of 1974. The court found that the tariffs were not authorized by law and were therefore illegal. The law allows for the imposition of tariffs up to 15% for a maximum of 150 days in response to severe and persistent trade imbalances. The court found that Trump's decision did not meet the requirements. A coalition of 24 states and two importers had filed a lawsuit.

Sono illegali anche i nuovi dazi globali del 10% imposti da Donald Trump per sostituire almeno temporaneamente le aggressive tariffe reciproche già bocciate come un abuso di potere.

La Corte del Commercio Internazionale, il tribunale federale specializzato che ha giurisdizione in materia, ha negato che il presidente abbia l’autorità per far scattare i nuovi balzelli generalizzati sull’import sulla base della legge che ha invocato, la Section 122 del Trade Act del 1974. La Corte, con una maggioranza di due giudici contro uno, ha trovato che il decreto di Trump sui dazi «non è valido» e che quindi le «tariffe imposte non sono autorizzate dalla legge».

La legge in questione consente l’imposizione di balzelli fino al 15% per un periodo massimo di 150 giorni in risposta a gravi e persistenti squilibri nella bilancia dei pagamenti. Secondo la Corte la decisione di Trump non rispetta i requisiti. Una coalizione di 24 stati e due importatori aveva presentato ricorso. Lo schiaffo politico è significativo, alla legittimità delle politiche ispirate da un maggior protezionismo sposate da Trump.

I precedenti dazi reciproci contro decine di paesi erano già stati trovati illegali sia dalla Corte del commercio che, in ultima istanza, dalla Corte Suprema dsegli Stati Uniti. Di conseguenza la Casa Bianca dovrà restituire ora fino a 166 miliardi alle aziende importatrici. Trump aveva immediatamente risposto imponendo la nuova barriera del 10% e affermando che l’averà alzata al 15%, cosa che poi non ha mai fatto.

Se la nuova sconfitta politica è indubbia, dal punto di vista pratico le conseguenze della sentenza potrebbero non essere molto rilevanti: i dazi erano in scadenza a luglio e l’amministrazione intende sostituirli con azioni fondate su una diversa normativa, la Secion 301 del Trade Act, considerata più solida: prevede dazi in risposta a pratiche commerciali sleali e discriminatorie di paesi partner. La procedura qui richiede mesi di indagini e dibattito pubblico e l’amministrazione ha già avviato due inchieste che possono colpire numerosi partner: una su nazioni accusate di eccesso di capacità industriale manifatturiera e una seconda contro paesi che non fermano prodotti che usano lavoro forzato.

In vigore restano inoltre sanzioni settoriali, quali quelle sui metalli e sull’auto. La Casa Bianca ha nel frattempo anche raggiunto accordi commerciali che spesso prevedono dazi comunque più alti, quali il 15% nel caso dell’Unione Europea. E le minacce di ulteriori penali in risposta a polemiche, come nel caso della Ue dove la Casa Bianca ha ipotizzato di alzare i balzelli sull’auto al 25 per cento





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