A new study published in the Massachusetts General Hospital Brigham unveils that frequent snacking and irregular sleeping patterns could be potential red flags for heart problems. Furthermore, the article emphasizes the importance of setting a regular routine for better mental and physical health.

Una nuova ricerca coordinata dal Mass General Brigham svela che i pisolini frequenti e una routine instabile possono essere campanelli d'allarme per il cuore. Dormire bene: la regola 10-3-2-1-0 per non soffrire più d’insonnia, la cronobiologia sta cambiando rotta.

L'evidenza scientifica invita a considerare il sonno come un sistema complesso in cui dormire bene è una rivoluzione, quanto mai necessaria per tutelare l'organismo nel lungo periodo. Un consiglio: learn more about the subjects mentioned below by reading the text further





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