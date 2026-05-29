New Shepard esplode durante test di accensione statica

Un'anomalia durante il test di accensione statica ha causato l'esplosione del razzo New Shepard, mentre era in fase di test sulla rampa di lancio. Il lancio era previsto per inviare il razzo riutilizzabile nello spazio con un carico di satelliti destinati all'orbita bassa.

Un'anomalia durante il test di accensione statica ha causato l'esplosione del razzo New Shepard giovedì scorso, mentre era in fase di test sulla rampa di lancio.

Il lancio era previsto per inviare il razzo riutilizzabile nello spazio con un carico di satelliti destinati all'orbita bassa. Il personale dell'azienda, fondata da Jeff Bezos, risulta presente all'appello e fornirà aggiornamenti non appena ne avranno maggiori informazioni. Le case nelle vicine di Cape Canaveral e Cocoa Beach sono state colpite da forti rumori e vibrazioni.

Il Complesso di lancio 36 della Cape Canaveral Space Force Station è stato visibile da internet e le foto di una palla di fuoco arancione sono state rapidamente condivise sui social media





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