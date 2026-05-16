New WhatsApp feature allows users to delete messages after reading

The updated feature, according to site Wabetainfo, allows the user to 'delete' scannable messages sent using a countdown timer after which they automatically disappear,

Cinque minuti, 1 ora o 12 ore. Queste sono le tre opzioni che dovrebbero arrivare a breve su WhatsApp per consentire a chi ha inviato un messaggio di 'autodistruggerlo' a seguito della lettura.

Come riporta il sito specializzato Wabetainfo, nelle righe di codice di un prossimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica per iPhone, c'è l'indicazione della funzione 'dopo la lettura' che completa dunque gli attuali messaggi 'effimeri' sull'app. Questi ultimi spariscono subito dopo la visualizzazione da parte del destinatario mentre con la novità scovata da Wabetainfo si permetterà di riguardare i contenuti, testi, foto o video, fino al termine stabilito dal mittente.

Se dopo 24 ore i messaggi inviati con un timer non vengono aperti, spariranno comunque.

'Supponiamo che io invii un messaggio e imposti un timer di 5 minuti per la sua scomparsa dopo la lettura,' scrive Wabetainfo. 'Non importa quando il destinatario apre la conversazione. Il messaggio sarà disponibile anche molto tempo dopo, persino dopo diverse ore. Una volta visualizzato, partirà un conto alla rovescia di 5 minuti.

' Trascorso questo tempo, WhatsApp rimuoverà il messaggio anche dalla sua chat. Se non apre la conversazione entro 24 ore, questo scomparirà lo stesso. Gli esperti ricordano che, come per i messaggi effimeri, che scompaiono dopo la prima lettura, anche la nuova opzione rimarrà facoltativa e dovranno essere selezionati manualmente per ogni singolo messaggio. Riproduzione riservata © Copyright ANS





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Whatsapp Delete Messages After Reading Feature

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