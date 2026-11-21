Il City Council di New York valuta regole severe per le batterie delle e-bike dopo 10 decessi in incendi recenti. La proposta incontra resistenze dell'amministrazione Mamdani.

Il City Council di New York ha convocato un'udienza di emergenza venerdì 21 novembre 2026 per esaminare una serie di proposte legislative volte a restringere la normativa sulla sicurezza delle batterie agli ioni di litio per le e-bike. L'iniziativa è scaturita direttamente dalle tragedie recenti che hanno causato la morte di 10 persone, tra cui casi in cui le batterie difettose o invecchiate sono state identificate come la causa diretta degli incendi.

Numeri Inquietanti Incendi Batterie

La riunione triennale ha portato alla luce un aumento drastico dei focolai, con un incremento del 70% rispetto all'anno precedente. I dati ufficiali del Dipartimento Incendi (FDNY) confermano che ci sono stati 406 incendi legati a queste batterie fino ai primi di novembre, contro i 241 registrati nello stesso periodo del 2025. Questo trend in ascesa ha spinto i legislatori a considerare misure immediate per contrastare il fenomeno.

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Proposte Legislative e Divieti

La normativa proposta includerebbe la criminalizzazione del possesso e dell'uso di batterie che non rispettano gli standard di sicurezza stabiliti. Un altro punto cruciale è il divieto assoluto di immagazzinare o ricaricare le batterie all'interno degli appartamenti. Queste misure mirano a ridurre il rischio immediato per i residenti, dato che molti dispositivi vengono lasciati accesi nelle camere da letto durante la notte o appoggiati nei corridoi.

Opposizione Amministrazione Mamdani

L'amministrazione del sindaco Zohran Mamdani, attraverso il Dipartimento Incendi, ha espresso forti obiezioni. Il Commissario Lillian Bonsignore ha evidenziato che le proposte potrebbero penalizzare ingiustamente i lavoratori a basso reddito, molti dei quali sono immigrati con limitate competenze in inglese. Si teme che il sequestro dei dispositivi porterebbe alla perdita del sostentamento per migliaia di corrieri, destabilizzando le loro vite.

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Contesto Nazionale e Senato USA

Il problema non è limitato a New York. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità giovedì una legislazione promossa dai senatori di New York Chuck Schumer e Kirsten Gillibrand. Questa legge incarica la Consumer Product Safety Commission di stabilire standard di sicurezza obbligatori per le batterie agli ioni di litio, dopo una proposta iniziale nel giugno 2026.

Tragedie Locali e Vittime

Due incidenti specifici hanno segnato l'opinione pubblica. Il 28 ottobre, un incendio nel Bronx ha ucciso quattro persone, tra cui un bambino di 11 anni, intrappolate da un'e-bike vicino alla porta. Una settimana dopo, un incendio a Sunset Park ha causato sei morti e sette feriti, con batterie trovate tra le macerie. Questi eventi hanno reso la questione prioritaria per la città.

Confronto Internazionale

Altri governi hanno adottato strategie diverse. La Gran Bretagna si concentra sulla responsabilità dei venditori e dei mercati online, rimuovendo i prodotti insicuri. Negli USA, la Camera dei Rappresentanti ha già approvato il disegno di legge. Un rapporto del 2024 ha registrato 45 morti tra il 2017 e il 2024 in tutto il paese legate a dispositivi di micromobilità, evidenziando la gravità del fenomeno a livello globale.