New York Knicks vincono Gara-5 contro San Antonio Spurs: 94-90, Brunson da 45 punti

I New York Knicks superano i San Antonio Spurs 94-90 in Gara-5 delle finali NBA, portandosi sul 3-2. Jalen Brunson brilla con 45 punti, segnando la metà dei punti della squadra e guidando la rimonta nel secondo tempo. La serie si sposta ora a San Antonio per Gara-6.

I New York Knicks hanno conquistato Gara-5 delle finali NBA contro i San Antonio Spurs con un punteggio di 94-90, portandosi sul 3-2 nella serie.

La partita, giocata al Madison Square Garden, è stata caratterizzata da un inizio a rilento per i Knicks, che sono andati sotto in doppia cifra nel primo tempo. Tuttavia, guidati da un Jalen Brunson semplicemente straordinario, i padroni di casa sono riusciti a rimontare e a conquistare una vittoria cruciale. Brunson ha chiuso con 45 punti, 14 canestri su 27 tentativi (4/7 da tre), e 13/15 ai liberi, segnando praticamente la metà dei punti della sua squadra.

La sua prestazione è stata ancora più impressionante considerando che ha giocato con suo padre in panchina come assistente allenatore, e al termine del match è rimasto senza parole, emozionato per l'impresa compiuta. Il resto del quintetto ha supportato Brunson con contributi limitati: Bridges, Hart e Anunoby hanno segnato complessivamente 17/60 dal campo, con 8/30 da tre punti, ma sono stati gli unici altri giocatori in doppia cifra.

Dalla panchina sono arrivati solo 9 punti, di cui 5 di Landry Shamet e 2 di Jordan Clarkson, ma è stato sufficiente per vincere un'altra volta in rimonta, come è stato il tema di tutta la serie. Dal lato degli Spurs, la sconfitta è amara, soprattutto per Victor Wembanyama, considerato il miglior giocatore del mondo entrando in queste finali.

Il francese ha chiuso con una prestazione solida ma non impeccabile, sbagliando anche un tiro libero negli ultimi due minuti che avrebbe potuto riportare i suoi a -1. Al termine del match, Wembanyama e i suoi compagni hanno dovuto riconoscere la sconfitta. Gli Spurs erano stati avanti anche di 15 lunghezze nel terzo quarto, merito soprattutto di un gioco corale e di una difesa aggressiva, ma la loro produzione offensiva è calata nel finale a causa della pressione dei Knicks.

La serie si sposta ora a San Antonio per Gara-6, con i Knicks a un passo dal titolo. Brunson ha dimostrato di essere un leader capace di trascinare la squadra nei momenti decisivi, e la sua prestazione rimarrà nella storia della franchigia. La partita è stata anche un duello tra due diverse filosofie di gioco: da una parte la potenza fisica e la profondità degli Spurs, dall'altra la capacità di Brunson di creare giocate individuali.

Alla fine, ha vinto la determinazione e la freddezza di un giocatore che non ha mai smesso di credere nella rimonta, nonostante le difficoltà iniziali. I Knicks ora sanno di avere l'opportunità di chiudere la serie in trasferta, ma dovranno mantenere lo stesso livello di intensità e concentrazione per evitare che gli Spurs forzino Gara-7.

La storia della NBA è piena di serie che si sono capovolte, e i Knicks non possono permettersi di sottovalutare un avversario che ha dimostrato di essere resiliente. Con Brunson in questo stato di grazia, però, tutto è possibile





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