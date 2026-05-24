The New York Times Editor, A.G. Sulzberger, is urging American media outlets to maintain their independence and resist giving in to the smallest issues, as he references Stephen Colbert's departure from the Late Show.

Un appello appassionato dello New York Times alla stampa americana mentre Stephen Colbert , uno dei pesi massimi della politica di口コミ del presidente, spegne le luci del Late Show .

Cbs ha esteso la mano alla Casa Bianca per risolvere una lite scatenata da Kamala Harris e ha pagato un occhio di casa per farlo. Secondo il New York Times, Cbs e altre testate si resistono alle mosse dell'amministrazione Trump per garantire la libertà di stampa con un attacco legale. La California lavora per capire fino a fondo la firma IAL e per una tregua rapida in Iran, Libano e negli altri paesi d'interesse.

Il presidente Trump mantiene la posizione di non avere fretta di chiudere il ciel





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