New York Times: La carbonara da dispensa😎

Il New York Times spiega come reinterpretare la famosa carbonara, utilizzando acciughe sott'olio al posto del guanciale. Secondo il quotidiano newyorchese, il risultato è "più sapido, ma anche veloce ed economica dell’originale". In particolare, vengono fornite le dosi e la ricetta, che è perfetta da utilizzare soprattutto per preparare la carbonara in tempi brevi.

Avevamo davvero bisogno di un’altra variante della carbonara? Forse sì o forse no. Di sicuro è uno dei piatti più controversi della cucina contemporanea. La versione che oggi reputiamo tradizionale è ben lontana dalla prima ricetta attestata storicamente, a base di uova, pancetta, gruviera e aglio.

Oggi il New York Times ne dà un’interpretazione che definisce “da dispensa”, in cui il guanciale è sostituito dalle acciughe sott’olio. Il risultato, secondo il quotidiano newyorchese, “è più sapido, ma anche veloce ed economica dell’originale”. A voi il verdetto, se la proverete





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