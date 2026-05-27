Newcleo si quota a Wall Street: la startup italiana punta al mercato americano dell'energia

Newcleo, la startup italiana che sviluppa tecnologia di fissione nucleare di quarta generazione, ha annunciato il suo percorso di quotazione a Wall Street. La società, con sede a Parigi e una base azionaria fortemente italiana, punta a sostenere l'ingresso nel mercato americano dell'energia e a finanziare i progetti già avviati in Europa.

Newcleo , la startup italiana che sviluppa tecnologia di fissione nucleare di quarta generazione, ha annunciato il suo percorso di quotazione a Wall Street . La società, con sede a Parigi e una base azionaria fortemente italiana, punta a sostenere l'ingresso nel mercato americano dell'energia e a finanziare i progetti già avviati in Europa.

Newcleo sviluppa reattori veloci raffreddati al piombo liquido, pensati per utilizzare combustibile Mox ottenuto anche dal riprocessamento di materiali nucleari. La società si fonderà con la Spac newyorkese NewHold Investment Corp III, e la società risultante dalla fusione dovrebbe essere quotata al Nasdaq con il codice Nwcl. L'operazione porterà nelle casse dell'azienda ben 420 milioni di dollari.

Newcleo ha raccolto oltre 780 milioni di dollari dalla fondazione nel 2021 e dall'operazione sono attesi proventi lordi superiori a 420 milioni di dollari. La società, come molte startup deep tech ancora lontane dalla fase commerciale, non è oggi redditizia. Un passaggio cruciale per il suo percorso industriale è atteso a Brasimone, dove Newcleo ed Enea stanno lavorando a Precursor, un dimostratore non nucleare per testare la tecnologia dei sistemi raffreddati al piombo.

L'obiettivo è testare componenti, circolazione del piombo, sistemi di controllo e sicurezza prima di arrivare al vero prototipo nucleare che newcleo punta a realizzare in Francia entro il 2031





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