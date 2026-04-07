NewPrinces: Rimbalzo in Borsa grazie al Buyback e all'Interesse per Realco

NewPrinces torna a crescere a Piazza Affari, sostenuta dall'accelerazione del programma di riacquisto azioni proprie e dall'interesse per l'acquisizione di Realco. I risultati positivi del 2025 e le prospettive di crescita alimentano la fiducia degli investitori, nonostante una precedente fase di volatilità.

Il titolo NewPrinces torna a risalire a Piazza Affari dopo una fase di volatilità, alimentato dall'annuncio di un'accelerazione significativa del programma di riacquisto di azioni proprie. La decisione, comunicata tramite una nota ufficiale, è stata presa in considerazione dell'attuale valutazione del titolo e della solida posizione finanziaria del gruppo. Al 31 marzo 2026, la società deteneva già 1.142.348 azioni proprie, corrispondenti al 2,60% del capitale sociale.

Con il nuovo programma di buyback, il gruppo si propone di acquisire ulteriori azioni fino a raggiungere un massimo del 17,40% del capitale. La direzione aziendale ha espresso la convinzione che le attuali quotazioni di mercato non riflettano appieno il valore intrinseco del gruppo, né la qualità dei suoi asset, né le promettenti prospettive di crescita derivanti dalla strategia di integrazione industriale e retail recentemente implementata. Questo intervento strategico sul mercato azionario segue la pubblicazione dei risultati dell'esercizio finanziario 2025, avvenuta il 31 marzo scorso, che hanno evidenziato una crescita robusta su tutti i principali indicatori economici. I ricavi consolidati hanno registrato un aumento di oltre l'80%, raggiungendo i 2,96 miliardi di euro, mentre l'utile netto ha raggiunto i 383 milioni di euro, segnando un incremento del 139,3%. \L'entusiasmo del mercato per i risultati trimestrali era stato palpabile, con il titolo che aveva chiuso la seduta del 31 marzo con un guadagno dell'8,4%. Tuttavia, nelle sedute successive, il titolo aveva subito una pressione di vendita significativa, sollevando interrogativi tra gli investitori. In risposta a questa situazione, il gruppo ha chiarito tramite una nota che non erano disponibili informazioni privilegiate non ancora di dominio pubblico, né eventi straordinari, cambiamenti nella governance, revisioni delle guidance o operazioni straordinarie in corso di definizione che potessero giustificare le fluttuazioni di prezzo osservate. Dopo questo periodo di ribassi, il mercato sembra aver riposto fiducia nel titolo, che ha ripreso a guadagnare terreno. Considerando l'andamento del titolo dal 31 marzo, data di pubblicazione dei conti 2025, il gruppo ha registrato un incremento di quasi il 5% tra acquisti e vendite. \Parallelamente, il gruppo agroalimentare è al centro dell'attenzione del mercato anche per un'altra potenziale operazione strategica. Secondo recenti fonti di stampa, che riprendono anche dichiarazioni della società, il gruppo sarebbe interessato all'acquisizione di Realco, una cooperativa operante nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con sede a Reggio Emilia. Realco si trova attualmente in una situazione di difficoltà finanziaria, essendo in perdita e in concordato. Le fonti indicano che un'offerta vincolante potrebbe essere presentata entro l'8 aprile. La notizia, come sottolinea Equita, è in parte inattesa, poiché dalla presentazione del management della settimana precedente emergeva un forte interesse per operazioni di M&A, ma con un focus maggiore sul settore del food manufacturing piuttosto che nel retail. Gli analisti ritengono che l'operazione, qualora si concretizzasse, potrebbe avvenire a condizioni particolarmente favorevoli, data la crisi in cui versa l'asset e la rilevanza in termini di occupazione. Questo sottolinea la duplice dinamica che caratterizza l'attuale situazione di NewPrinces: la fiducia nel suo potenziale di crescita, confermata dal buyback e dai risultati positivi, e l'interesse strategico per operazioni di acquisizione che potrebbero consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato





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