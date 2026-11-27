Aggiornamenti su De Gennaro, vittime Kuwait, nomine Bce e politica Ue. La cronaca, economia e politica italiane del 27 novembre 2026.

È venerdì 27 novembre 2026, data chiave per il calendario nazionale e internazionale. Le agenzie di stampa forniscono un panorama completo delle notizie urgenti che definiscono la giornata in Italia e nel mondo. Tra le indagini più rilevanti figura l'esame delle perizie sul caso del generale Massimo De Gennaro, mentre a livello internazionale si consolida la nuova governance della Banca Centrale Europea con la designazione di Pablo Hernández de Cos.

Indagine De Gennaro: Perizie Calligrafiche e Tossicologiche

La Procura di Roma ha disposto un insieme rigoroso di accertamenti tecnici per chiarire le circostanze della scomparsa del generale Massimo De Gennaro. La procuratrice Maria Navarra ha ordinato specifiche perizie calligrafiche sulle missive rinvenute nella sua abitazione. Queste analisi mirano a verificarne l'autenticità e il contenuto.

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Oltre agli scritti, i medici legali dovranno rispondere a quesiti critici, a partire dall'orario esatto della morte. Saranno eseguiti anche esami tossicologici approfonditi per escludere l'uso di sostanze che potrebbero aver influito sul comportamento del generale. La copia forense dell'hard disk trovato in casa sarà sottoposta a un'analisi digitale estesa.

Le accuse riguardano anche le dinamiche legate all'arma del delitto e la necessità di un nuovo ascolto del custode Giuseppe Soccu. Verranno inoltre interrogati gli uomini della scorta che hanno visto per l'ultima volta Massimo De Gennaro. Il capo dello Stato Sergio Mattarella parteciperà alle esequie previste per lunedì. La famiglia chiede la pubblicazione integrale delle missive lasciate dall'ex capo della polizia.

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Vittime Civili Kuwait: Rischi Rheinmetall e Posizione Tajani

Due lavoratori italiani sono deceduti nel Kuwait a seguito di un'esplosione verificatasi dopo un attacco con droni. Entrambi i defunti erano dipendenti della società Rheinmetall Italia e svolgevano mansioni di manutenzione per le antenne di rilevamento. Il sistema di difesa antiaerea Skyguard è in dotazione alle forze armate kuwaitiane.

Questa tragedia ha riporterato l'attenzione sui pericoli affrontati dai lavoratori civili nelle zone di conflitto. Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato che il governo si lamentará ufficialmente con Teheran. La Repubblica islamica nega ogni coinvolgimento diretto negli attacchi.

Tehran si dichiara pronta a istituire una commissione d'inchiesta congiunta per indagare sulle cause. L'Italia sta valutando l'innalzamento delle misure di sicurezza per il contingente militare italiano impegnato tra Tripoli e Misurata. La situazione richiede un monitoraggio costante da parte delle autorità competenti.

Bilancio Ue 2028-2034: Divisione tra Frugali e Coesione

I leader dell'Unione Europea non hanno raggiunto alcun accordo sul prossimo bilancio pluriennale che copre il periodo 2028-2034. Il panorama politico è diviso in due poli opposti e intransigenti. Il primo gruppo è composto dai "frugali", guidati dal premier svedese, che sostiene di non poter agire come un bancomat per gli altri stati.

Il secondo polo è rappresentato dagli "amici della coesione", con a capo il primo ministro estone. Questi leader chiedono l' stop ai tagli al bilancio e richiedono protezione, investimenti e risorse finanziarie aggiuntive. L'Italia si posiziona firmamente con la seconda corrente.

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La premier Giorgia Meloni è stata chiarissima nelle sue dichiarazioni pubbliche. Ha affermato che siamo distanti anni luce dalla soluzione e che l'Italia non firmerà mai un bilancio che la costringa a versare di più per ricevere di meno. La posizione romana appare inderogabile nelle trattative attuali.

Presidenza Bce: Pablo Hernández de Cos e Cronologia Ufficiale

I leader dell'Eurozona hanno scelto ufficialmente lo spagnolo Pablo Hernández de Cos come successore di Christine Lagarde. La designazione dovrà ora superare il vaglio consultivo del Parlamento europeo. Dovrà inoltre ottenere l'approvazione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

La formalizzazione finale spetta al Consiglio europeo. Il via libera ufficiale è atteso per il mese di dicembre 2026. Il passaggio di consegne avverrà formalmente il 7 febbraio 2027. Questa data segna la partenza di Christine Lagarde con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

Caso Depardieu: Conferma Processuale e Svolta Black Friday

La Corte d'appello di Parigi ha confermato il rinvio a giudizio per Gerard Depardieu. L'attore dovrà rispondere davanti al tribunale penale per lo stupro dell'attrice Charlotte Arnould. Lei sostenne di essere stata vittima di violenza sessuale nell'agosto del 2018 a Parigi.

Nella sfera economica, l'Italia celebra il Black Friday come negli Stati Uniti. Il quarto venerdì di novembre segna l'inizio delle spese pre-natalizie. Il giro d'affari stimato varia dai 4,4 miliardi del Codacons ai 6,6 miliardi del Centro Studi di Confcommercio. Il mercato mostra grande attivitá.