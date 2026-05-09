News Analysis and Predictions in Italian Football

A detailed analysis of the current state of play in Italian football, including the Champions League match between Milan and Juventus, the prospects of various players, and the latest news and predictions.

La lotta Champions League tra Milan e Juventus è stata analizzata da diversi esperti. Secondo alcuni, il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà, non è tonico e non ha lo stesso gioco mostrato fin quando è rimasto vicino all'Inter.

Non ha più continuato con la stessa velocità, determinazione e qualità di gioco. La Juventus, invece, ha recuperato bene con Spalletti e potrebbe contare su un goleador come quello che ha dato spirito alla Roma. Venendo invece ai reparti offensivi, e in particolar modo quello bianconero, c'è la possibilità per Vlahovic di partire titolare. Il Milan invece lo sta ancora cercando.

Infine, un'analisi sulle punte rossonere: Pulisic si è fermato, Leao è sparito agonisticamente e Allegri deve lavorare su questi punti. A un certo punto il Milan sembrava tranquillo, ma l'unico che aveva capito di non poter stare tranquillo era Allegri che parlava sempre dei numeri necessari per qualificarsi. Capello ha detto che il Bayern non mi sembrava così attrezzato a inizio anno, mentre Belardi ha parlato dell'Udinese-Cagliari e ha detto che ci sarà da divertirsi.

Editoriale di Niccolò Ceccarini ha parlato dei nomi e della situazione. Allegri e Conte possono far partire il domino che comprende Sarri, Italiano e Grosso. E anche Gattuso è pronto al rientro. La trasmissione Guelfi e Ghibellini ha strizzato l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.

Serie B, tutti i verdetti: Frosinone in A, Reggiana-Spezia-Pescara retrocesse. Venezia e Frosinone in Serie A. Pescara, Spezia e Reggiana in CL'ennesimo gioiato dall'Udinese: Davis farà il grande salto? Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina. Sassuolo, Grosso: Quando abbiamo abbassato i giri, siamo diventati un po' superficiali.

Coda saluta la Sampdoria: il record in Serie B e un rammarico per ciò che non è stato. Fra orgoglio e delusione: al di là del risultato, la curva della Reggiana canta e poi protesta. Serie C, oggi doppio appuntamento. Nel pomeriggio playout e in serata la Supercoppa Arezzo, Coppolaro: Promozione in B meritata.

Ai playoff tifo Salernitana. Como Women, Borin: Napoli forte, sapevo che avrebbe fatto bene. Ma l'obiettivo è vincere. Guarda il podcaste di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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