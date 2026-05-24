News di Calcio Italiano: Qualificazioni Coppa Italia, Derby, Mercato e Successori

Tutte le notizie di calcio italiano aggiornate in tempo reale, comprese le qualificazioni alla semifinale di Coppa Italia, il derby, il mercato e i futuri allenatori.
Solo 2 squadre si sono qualificate per la semifinale di Coppa Italia : Inter e Napoli . Allegri e Gasperini sono stati nominati coach per battere Cagliari e Verona , mentre Fabregas potrebbe giocare a Cremona e lo scontro tra Spalletti e Conte potrebbe essere bollente.
Inoltre, spazio è stato dato alla formazione campione d'Italia dello scorso anno, con il titolo in taglio alto: 'Napoli per Conte'. Il Maradona è pieno con l'Udinese per l'ultima di Antonio. Da domani si entrerà nel vivo per la scelta del successore: sprint tra Allegri e Italiano. Cosa chiede Spalletti per restare alla Juventus?
Che rischio Gasperini padre-padrone della Roma? Grosso a un passo dalla Viola? Sarebbe un errore Conte cittì? Che messaggio Fabregas che sfida l'Inter?
La trasmissione Guelfi e Ghibellini che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica. Juventus, Spalletti pensa al Derby e non rischia Vlahovic: in porta torna Perin. Lazio-Pisa 2-1, Pedro saluta con un gol e Sarri parla di addio: 'Mi sono sentito non ascoltato'. La novità sul mercato del Como: quali profili italiani sta cercando per l'estate?
In Italia dirigenti e allenatori, all'estero mercato dei calciatori: il pensiero di Gianluca Di Marzio. Carattere, fisico e gol: l'Inter di Chivu saluta il campionato da regina. Playoff Serie B, Catanzaro-Monza: al Ceravolo gara uno per la Serie A. Inter U23, Topalovic brilla anche in Serie A: assist decisivo a Bologna. Barcellona vince la Women's Champions League!
Poker al Lione, quarto trionfo catalano. Juventus, domani la finale di Coppa Italia. Capeta: 'Roma forte, me le abbiamo battute due volte'
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