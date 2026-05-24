News di Calcio Italiano: Qualificazioni Coppa Italia, Derby, Mercato e Successori

Tutte le notizie di calcio italiano aggiornate in tempo reale, comprese le qualificazioni alla semifinale di Coppa Italia, il derby, il mercato e i futuri allenatori.

Solo 2 squadre si sono qualificate per la semifinale di Coppa Italia : Inter e Napoli . Allegri e Gasperini sono stati nominati coach per battere Cagliari e Verona , mentre Fabregas potrebbe giocare a Cremona e lo scontro tra Spalletti e Conte potrebbe essere bollente.

Inoltre, spazio è stato dato alla formazione campione d'Italia dello scorso anno, con il titolo in taglio alto: 'Napoli per Conte'. Il Maradona è pieno con l'Udinese per l'ultima di Antonio. Da domani si entrerà nel vivo per la scelta del successore: sprint tra Allegri e Italiano. Cosa chiede Spalletti per restare alla Juventus?

Che rischio Gasperini padre-padrone della Roma? Grosso a un passo dalla Viola? Sarebbe un errore Conte cittì? Che messaggio Fabregas che sfida l'Inter?

La trasmissione Guelfi e Ghibellini che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica. Juventus, Spalletti pensa al Derby e non rischia Vlahovic: in porta torna Perin. Lazio-Pisa 2-1, Pedro saluta con un gol e Sarri parla di addio: 'Mi sono sentito non ascoltato'. La novità sul mercato del Como: quali profili italiani sta cercando per l'estate?

In Italia dirigenti e allenatori, all'estero mercato dei calciatori: il pensiero di Gianluca Di Marzio. Carattere, fisico e gol: l'Inter di Chivu saluta il campionato da regina. Playoff Serie B, Catanzaro-Monza: al Ceravolo gara uno per la Serie A. Inter U23, Topalovic brilla anche in Serie A: assist decisivo a Bologna. Barcellona vince la Women's Champions League!

Poker al Lione, quarto trionfo catalano. Juventus, domani la finale di Coppa Italia. Capeta: 'Roma forte, me le abbiamo battute due volte'





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Italiano Coppa Italia Derby Mercato Allenatori Udinese Antonio Fabregas Inter Napoli Cagliari Verona Gasperini Allegri Spalletti Conte Roma Juventus Perin Vlahovic Pedro Sarri Guelfi E Ghibellini Lazio-Pisa Como Gianluca Di Marzio Carattere Fisico E Gol Inter U23 Topalovic Bologna Barcelona Women's Champions League Poker Al Lione Coppa Italia Capeta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juve ‘96: 30 anni dopo, la programmazione dedicataAppuntamento su Sky Sport Calcio per rivivere tutte le emozioni della coppa alzata da Vialli

Read more »

L'ex Inter Podolski si ritira dal calcio, il video emozionante: 'Grazie calcio'Il campione del mondo 2014 con la Germania ed ex attaccante dell'Inter, Lukas Podolski, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo quest'estate.

Read more »

Sport in Italia e all'estero - Notizie del giornoQuesto messaggio raccoglie le notizie sportive più recenti dall'Italia e dall'estero, inclusi il calcio, il basket, il volley, la Coppa Italia, la Champions League e molto altro ancora.

Read more »

Ultime partite della Serie A, Coppa Italia Femminile in TV, Playoff B e CNews cronaca sportiva con informazioni sulle ultime giornate di Serie A finale della Coppa Italia Femminile e i playoff di Serie B e C.

Read more »