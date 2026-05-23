News di ciclismo: il volto distorto di Vuelta al Giro

Conosciamo alcune divertenti, ovvie trasformazioni degli sguardi dei corridori del Giro d'Italia dopo aver percorso su alcuni dei percorsi più impegnativi, una volta giunti alla meta, come dopo la salita finale della Val D'Aosta.

Le prime montagne del Giro hanno donato ai volti dei corridori forme carnevalesche. Solo Jonas Vingegaard ha mantenuto il suo aspetto e la sua espressione.

Il danese ha vinto la 14a tappa e ha indossato la sua prima maglia rosa. Felix Gall si è dimostrato il suo avversario più tosto. Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari sono arrivati quarto e quinto. Chilometro dopo chilometro di salita, i volti dei corridori, di tutti i corridori, diventavano più spigolosi, come se zigomi, mascella e mandibola crescessero, gli occhi si rimpicciolissero, la bocca si allargasse.

Le montagne sono uno specchio deformante nel quale i visi dei corridori prendono forme carnevalesche. Tutte le montagne. Gli si era asciugato pure il sorriso al corridore portoghese, mentre iniziava a comprendere che quello che stava vivendo era l’ultimo giorno in maglia rosa. Una botta di rassegnazione passata dopo qualche chilometri, quando non pedalava al passo di nessuno, saliva verso Pila al suo ritmo, cercava di fare del suo meglio e basta.

Quando a cinque chilometri dal traguardo si è girato e ha visto il gruppetto dei più forti a un passo dopo una giornata intera in fuga a salire e discendere le montagne valdostane, mentre vedeva piano piano diventare più piccola, sino a scomparire dalla sua vista, quella maglia blu alla quale voleva stare il più vicino possibile perché sapeva che quel colore avrebbe virato al rosa. Solo un accenno di fatica quando, ai 4.800 metri dal traguardo, si è alzato sui pedali e ha accelerato il ritmo.

Poi sul suo viso è tornata l’espressione di sempre, quella sua imperturbabile estasi degna di una Santa Teresa. Si è girato giusto per vedere l'effetto che faceva vedersi solo al comando. Terza vittoria al Giro d’Italia su tre arrivi in salita. E prima maglia rosa indossata sul podio. è rimasto quasi sempre lo stesso durante l’ascesa che portava a Pila.

Non c’era né estasi né serenità però nel suo viso. Solo un fastidio costante. Ha mimica da attore il marchigiano, il modo di stare in gruppo da corridore d’antan, la capacità di non crollare e di imparare. E gli era risultato indigesto.

Sulle montagne della Val d’Aosta non ha cambiato ritmo, è salito tranquillo, con un unico obbiettivo in testa: dribblare l’acido lattico. Si è staccato da una decina di corridori trainati da Davide Piganzoli. Ne ha recuperati la gran parte. Sta sistemando il suo Giro, gli sta dando una dimensione.

Al Foglio dal 2014. Nato nel giorno più freddo del secolo scorso, lì dove la pianura incontra il Prosecco. Insegue. In libreria trovate Girodiruota e Alfabeto Fausto Coppi. E dal maggio 2023 Lance deve morire, il suo primo romanzo





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