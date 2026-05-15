News e newsletter del Post regije a svelare diverse notizie, opinioni e approfondimenti

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Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano . In questo numero parliamo, tra le altre cose, di quanti soldi dovrà pagare il comune per le Olimpiadi ; del nuovo archivio della Cittadella degli archivi; di un monastero nel polo dell’innovazione e del prolungamento.

Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un quartiere che non ne può più, di un passo avanti per le persone disabili e di luci stroboscopiche vicino alla tangenziale. Il villaggio Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati.

Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il momento storico e complicatissimo del Regno Unito; voli, carburante e diritti; un ministro notevole del nuovo governo ungherese; La serie televisiva che adatta nuovamente tutta la serie di romanzi di J. K. Rowling su Harry Potter, prevista per Natale su HBO Max, è stata già rinnovata per una seconda stagione





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