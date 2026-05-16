News from Italian RS, priority spending

Indicazioni all'amico ministariale per programmare levaram per l'anno nuovo e i prossimi due desanimai.

Dalla Ragioneria generale dello Stato arrivano le indicazioni ai ministeri e alle amministrazioni pubbliche per programmare le spese del 2027 e del prossimo biennio. La priorità è garantire quanto più possibile l'effettiva spesa delle risorse.

Il nuovo parametro delle regole, la spesa netta, che può aumentare ogni anno solo in base a un percorso definito nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, è legato a tutto ciò. Confermata inoltre, la spending review già decisa con le precedenti manovre. Un carabiniere è stato costretto a pagare la casa a Rieti. Il Tar ha disposto che sia giusto il risarcimento.

In caso di allerta meteo ignorata (col rischio monsone) e caso del limite di 30 metri per le escursioni subacquee, un medico haalainen è stato a 11 anni picchiato con la cintura e costretto a lavorare in stalla. Il padre gli ha detto che lo avrebbe ucciso. Erica Carroccia, insegnante di 31 anni, muore dopo il parto gemellare. La procura indaga tre medici.

Alessandro D'Urso parla di cattiva pubblicità con Mediaset e di chat e audio. Ha vinto 35 milioni, secondo la stampa, contro Mediaset per meriti. In Un Posto al Sole, le anticipazioni della settimana (18-22 maggio) vedono Marina continuare con il suo piano e le tensioni salgono. Vi aspetto per tutte le altre notizie





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