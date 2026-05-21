News headlines and summaries in Italian

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Il Post Cafè è aperto soltanto da tre giorni a poche decine di metri da noi e già ci stiamo abituando a questa idea di avere un bar – che è nostro!

– così vicino alla redazione: si stanno consolidando nuove piacevoli tradizioni di socialità attorno allo"scendere a prendereAltre cose, prima Oggi compie 80 anni persino Cher ( qui c'è lei a 78 , qui c'è lei che fa Believe , qui c'è lei che fa It's in his kiss ). Stanno lavorando a un biopic su Billy Joel senza il consenso di Billy Joel e senza leAssieme con il fotografo Gabriele Micalizzi siamo andati a fare un corso "stop the bleed", vicino a Bergamo, per imparare come fermare le emorragie.

È medicina d'urgenza, sempre utile, e le emorragie sono tra le prime cause di morte nei teatri di guerra. Noi umani siamo anche contenitori di sangueUn articolo sul sito NiemanLab , che si occupa di giornalismo per conto della Nieman Foundation statunitense, ha indicato una direzione che in questi anni è diventata tra le più promettenti per contenere o attenuare la crisi di attenzioni nei confronti dei giornali (negli ultimi giorni sono circolate anche molteTra le superfici su cui si gioca a tennis la terra rossa è senza dubbio quella più mutevole e imperfetta, dove il clima e il passaggio dei giocatori possono influenzare il rimbalzo della pallina, e quindi il gioco stesso.

Da 42 anni Pierluigi Troiani prepara per gli Internazionali d'Italia iLo scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'aiuto della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz. Due giorni dopo, quando era già in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto invece che gli Stati UnitiBella questa "fase due", ma non ci vivrei.

Forse pure Giorgia Meloni se potesse metterebbe fine a questo strazio, ma non può. Sono Valerio Valentini , faccio il cronista parlamentare per il Post, e oggi Montecit. parla soprattutto di alleati che s'azzuffano tra loro: di Giorgetti che litiga con Urso,Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di un quartiere che non ne può più, di un passo avanti per le persone disabili e di luci stroboscopiche vicino alla tangenziale. Il villaggio Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di quanti soldi dovrà pagare il comune per le Olimpiadi; del nuovo archivio della Cittadella degli archivi; di un monastero nel polo dell'innovazione e del prolungamentoLa serie televisiva che adatta nuovamente tutta la serie di romanzi di J. K. Rowling su Harry Potter, prevista per Natale su HBO Max, è stata già rinnovata per una seconda stagione. È inusuale che una serie ottenga il rinnovo prima di vedere il gradimento della stagione in produzione, maMixtape : l'adolescenza in quasi 30 canzon





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