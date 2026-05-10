News headlines - Big matches dominate headlines this week: West Ham vs Arsenal, European Cup, Serie A Women, Serie C playoff, FNL, La Liga, Serie A, Serie C and more

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Decisivo il ko degli Hammers al London Stadium contro i Gunners di Arteta, passati 1-0 grazie alla rete di Trossard nel finale dopo una partita complicatissima e ricca di tensione.

Il West Ham aveva trovato il possibile pareggio al 99’, ma il VAR ha annullato la rete per un fallo di Todibo su Raya dopo on field review. Con questo risultato la squadra londinese resta ferma a quota 36 punti dopo 36 giornate, mentre Nottingham Forest sale a 43 dopo l’1-1 col Newcastle. Stesso discorso per il Leeds, anch’esso a quota 43 ma con una partita ancora da disputare contro il Tottenham.

A questo punto la lotta per evitare la retrocessione coinvolge praticamente soltanto West Ham e Tottenham, separati da un solo punto ma con gli Spurs che devono ancora recuperare una gara. Burnley e Wolverhampton sono invece già virtualmente spacciate nelle ultime due posizioni della classifica. Il Porto si rilassa dopo il titolo: arriva a campionato finito il secondo ko di Farioli in campionato. Barcellona-Real Madrid, un Clasico per il titolo: le formazioni ufficiali.

C’è Tchouameni. Il Var salva Arteta al 99’: il Arsenal batte il West Ham e risponde al Man City. Sorride De Zerbi. Eredivisie, i risultati: il Feneyoord si qualifica alla Champions, l’Ajax vede sfumurla del tutto.

Vlahovic avvicina la Juve alla Champions ma è pronto ad andarsene. Sarri-Chivu, in finale di Coppa sarà una altra storia. Nuovo cittì azzurro: Allegri favorito ma cresce la voglia di Baldini. Pazza Roma: da 2-1 a 2-3 contro il Parma nel recupero, decide sempre Malen.

Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina salva, la Cremonese accorcia sul Lecce -, ascolta il podcast-, L’ennesimo gioiello scovato dall’Udinese: Davis farà il grande salto? Como in Europa, è la 25ª italiana a giocare una competizione UEFA più uno. Reggiana, Salerno: mi assumo tutte le responsabilità della retrocessione in Serie C.L’ambizione della presidente Bodie: ci impegneremo a portare il Venezia in Europa. Serie C, Primo Turno Nazionale Playoff: al 45’ avanti Potenza e Renate in trasferta.

Foggia, si pensa già al futuro: Perucchini va verso la risoluzione anticipata. Serie A Women, Lazio-Ternana Women 2-0. Si chiude così la 21ª giornat





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