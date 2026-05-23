News Headlines from Italian News Sources

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Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano . In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una società di pompe funebri che si è reinventata; di un progetto che non piace ai residenti di Vaiano Valle; e del centrosinistra diviso aIl generale, nel delirio generale.

Nel senso che mentre la destra perde la trebisonda, con ministri che s’azzuffano e parlamentari che si fanno i dispetti tra loro, a prosperare è Roberto Vannacci: la sua spacconeria è il riflesso dei timori di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, di una LegaCiao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cos’è e come funziona un trauma center , di posticini carini per studiare all’aperto e di banani in centro storico.

Questo numero si leggeNella prima stagione della serie Gomorra c’è il personaggio memorabile di Genny Savastano, figlio di un capoclan della camorra. Genny è un bamboccione indifeso, cresciuto in mezzo agli agi e incapace di premere il grilletto. Gli altri camorristi lo adulano in pubblico ma in realtà lo disprezzano.

Poi Genny finisceNoi che lavoriamo in un giornale online tendiamo a crederci persone che hanno una certa dimestichezza con la tecnologia, persone in grado di padroneggiare il computer, persone molto a loro agio in qualunque contesto digitale. Naturalmente, non è proprio-proprio così.

Abbiamo pure i desktop così pieni di cose che nonThen one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Rieccoci dopo una settimana di assenza dovuta al podcast sull’Eurovision Song Contest, grazie a chi ci ha ascoltato e anche a chi nonCiao! Ben ritrovate e ben ritrovati.

Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i negoziati tra Trump e le autorità della Groenlandia vanno avanti; l’Unione Europea è pronta ad approvare l’accordo commercialeIl festival di Cannes del 2026 è ancora in corso e finirà sabato con l’annuncio del vincitore della Palma d’oro.

Noi lo stiamo seguendo con un podcast quotidiano che racconta non solo i film che vengono mostrati ma pure cos’altro accade nei grandi festival, come funzionano o anche semplicemente comeUn articolo sul sito NiemanLab , che si occupa di giornalismo per conto della Nieman Foundation statunitense, ha indicato una direzione che in questi anni è diventata tra le più promettenti per contenere o attenuare la crisi di attenzioni nei confronti dei giornali (negli ultimi giorni sono circolate anche molteTra le superfici su cui si gioca a tennis la terra rossa è senza dubbio quella più mutevole e imperfetta, dove il clima e il passaggio dei giocatori possono influenzare il rimbalzo della pallina, e quindi il gioco stesso.

Da 42 anni Pierluigi Troiani prepara per gli Internazionali d’Italia iLo scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell’aiuto della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz. Due giorni dopo, quando era già in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto invece che gli Stati UnitiMixtape : l’adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures).

In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanz





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