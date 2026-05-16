News headlines in Italian

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quest'oggi proiettandosi verso il derby di Roma in programma domani allo stadio Olimpico alle ore 12. La panchina, già decisiva a Parma, ritrova due uomini-chiave per i giallorossi: Pellegrini è specialista dei derby, Dovbyk ideale per gli assalti finali.

Non molla la squadra nel momento del bisogno. Sarri ci sarà. Va pure contro i suoi ideali. Il tecnico, in polemica con la Lega, voleva disertare la stracittadina ma la squadra gli ha chiesto di ripensarci: 'Insieme con orgoglio'.

Allegri al Milan: col Genoa come una finale. La Gazzetta dello Sport in apertura: 'Faremo i Diavoli'. Atalanta, con Giuntoli può arrivare anche Sarri, che però rimane nel mirino del Napoli. Milan, Tare ad un passo dall’addio, D’Amico il nome più caldo.

La Juventus insiste per Bernardo SilvaGuelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.

'Milan senza Champions? Sarebbe un fallimento': Cardinale si sfoga e promette cambiamenti. Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 37ª giornata di campionato. Fiorentina, risoluzione consensuale con Stefano Pioli.

La nota e tutti i dettagli. Maresca il dopo Guardiola al City. Ma il calcio italiano lo bocciò subito al Parma. Chivu e non solo: Grosso, Abate, Aquilani e De Giorgio tecnici che avanzano.

Il pensiero di Gianluca Di Marzio 'Dybala e non solo, Roma al lavoro sui rinnovi. E un portiere può salutare'. Il punto di Gianluca Di Marzio Perinetti risponde a Vieri: 'Qualcuno fa il furbo, a Napoli situazione anomala'. Reggiana, Spezia e Pescara in Serie C: Zauli e Marcolini spiegano i rischi del ritorno.

Bari, Di Cesare: 'Potevamo fare meglio, ora la partita della vita a Bolzano'. Ascoli, Tomei: 'Il destino è nelle nostre mani. Più sereno col VAR che con il FVS'. Parma Women, Valenti: 'L’attenzione all’equilibrio importante per la salvezza'.

Inter, dopo cinque stagioni è addio con Csiszar: non sarà rinnovato il suo contratto. Fiorentina Femminile, Catena: 'Con la Lazio per il 4° posto. Noi vogliamo la vittoria a tutti i costi'. e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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