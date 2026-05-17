News headlines in Italian

A collection of news articles in Italian, covering various topics such as football, politics, and entertainment.

Queste le sue considerazioni:"L'obiettivo è fare un passo in più e arrivare all'ultima giornata con maggior margine di azione possibile. La partita è importante contro una squadra che si difende bene, con idee chiare".

Non lo so nemmeno io0, adesso vado in spogliatoio e provo a capirlo (ride, ndr). Non è per me, è per la società. Il percorso è stato interessante, veloce. Ci dobbiamo adattare a ciò che sta accadendo, l’importante è che per il terzo anno di fila arriviamo a fine stagione con degli obiettivi.

Essere a 5 punti dal Napoli mi fa piacere. Non abbiamo niente da perdere, lavoriamo per il nostro sogno". Como-Parma, i convocati di Fabregas: confermate le assenze di Paz e Valle. Ok RodriguezParatici: "Siamo tutti concentrati sulla Fiorentina per una stagione diversa da quest’anno".

Meglio esserci lasciati, che non esserci mai incontrati: lo striscione in Nord per MalinovskyiInter, quattro nomi per crescere. DeLa-Conte presto il faccia a faccia decisivo. Fabregas cerca italiani. Vlahovic decida il futuro con la sua testaGuelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l’occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.

Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 37ª giornata di campionatoJashari invece di un nuovo Milinkovic-Savic. E poi... perché Tare è al passo d’addioMilan, Allegri chiarisce tutto su Cardinale e Ibrahimovic. E il numero uno rossonero sarà al Ferraris"Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all’interno del Milan". Il punto di Gianluca Di MarzioComo, Fabregas: "Essere a 5 punti dal Napoli fa piacere".

E scherza sulla formazioneParma, Cuesta: "Vogliamo finire il più in alto possibile. Complimenti a Fabregas e al Como"Play off Serie B, oggi tocca a Palermo-Catanzaro. Ieri pari fra le polemiche a CastellammareCarrarese, Ruggeri: "Soddisfatti per la salvezza, ma c’è un pizzico di rammarico per i playoff"Torres, Greco: "Importante raggiungere la salvezza. Futuro?

Non ne abbiamo parlato"Grosseto, il presidente Lamioni: "L’obiettivo è arrivare in Serie B, ci crediamo e ci arriveremo"Roma femminile, Giugliano: "Alzare la coppa ciliegina sulla torta. Scudetto meno scontato di tutti"Oggi l’ultima giornata di Serie A Women: Fiorentina-Lazio il match di cartelloHaavi e Viens salutano la Roma, Rossettini: "È stata la loro ultima gara al Tre Fontane"e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Politics Entertainment Italian News Italian Sports News Italian Football News Italian Politics News Italian Entertainment News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News from Italian RS, priority spendingIndicazioni all'amico ministariale per programmare levaram per l'anno nuovo e i prossimi due desanimai.

Read more »

News headlines in ItalianThe news text provides a comprehensive overview of the latest developments in Italian football, including the upcoming derby match between Roma and Lazio, the managerial changes at various clubs, and the latest transfer rumors.

Read more »

Italian tourists killed in Maldives: Tajani gives instructions to recover bodies, offer assistance to families and Italian nationals returning to ItalyThe Italian government is providing assistance to the families of the five Italian tourists who died in the Maldives and to the Italian nationals who will be returning to Italy. The Italian foreign minister, Antonio Tajani, is in contact with the Italian ambassador and the honorary consul in the Maldives to coordinate the recovery of the bodies and the provision of assistance to the families and Italian nationals. The Italian yacht, 'Duke of York', has reached the capital Malé, and the Maldivian authorities are investigating the cause of the deaths of the five Italian tourists who had gone diving in a cave at a depth of 60 meters, which is above the permitted depth for recreational diving in the Maldives.

Read more »

At least eight injured as car rams into pedestrians in Italian city of ModenaBy Sara RossiMILAN, May 16 (Reuters) - A man drove a car into a crowd in the northern Italian city of Modena, injuring at least eight people, four of whom are in serious … Leggi

Read more »